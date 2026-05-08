Alex Jiménez, apartado de Bournemouth mientras se investigan chats con una chica de 15 años

El futbolista español no fue convocado para el duelo del Fullham y desde el club aseguran que son conscientes de la gravedad del asunto.

Bournemouth actuó rápido y decidió apartar a Alex Jiménez, lateral derecho español de 21 años que se formó en Real Madrid y pasó por AC Milan antes de llegar a la Premier League. En las últimas horas se difundieron presuntos chats del jugador con una menor de 15 años en las que, de confirmarse que sean ciertos, él coqueteaba con ella.

El elenco inglés informó a través de un comunicado oficial que Jiménez no será tenido en cuenta hasta que no se aclare lo sucedido, que la acusación es de suma gravedad y que no habrá más comentarios al respecto mientras la investigación siga en curso.

El comunicado de Bournemotuh

El elenco inglés publicó en su sitio web oficial: “El AFC Bournemouth está al tanto de las publicaciones que circulan en las redes sociales relacionadas con el lateral derecho, Álex Jiménez. El club comprende la gravedad del asunto y actualmente se está investigando. En consecuencia, Alex no estará en la convocatoria para el partido de la Premier League de mañana contra el Fulham y el club no hará más comentarios al respecto por el momento”.

Jiménez con la camiseta de Bournemouth. (Foto: Getty).

Los presuntos chats

La situación es realmente grave. Una menor de 15 años compartió capturas de pantalla de presuntos chats -al menos hasta que la Justicia determine que son ciertos- en los que Jiménez era plenamente consciente que estaba coqueteando con una menor.

Inclusive, en estos chats la chica dice: “¿No te importa que tenga 15 años?”, a lo que el español le habría respondido: “Por supuesto que me importa, pero me gustan las chicas menores. Nunca estuve con una chica de 15 años”. La menor en cuestión no solamente mostró los chats, sino capturas de pantalla en la que dejaba en claro que se trataba de la cuenta oficial del futbolista de Bournemouth.

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Images of Bournemouth’s Rightback, Alex jimenez, supposedly messaging a 15yr old are currently doing the rounds…😳 pic.twitter.com/oQ9ToULLjS — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) May 8, 2026

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