Federico Valverde compartió detalles de su cruce con Aurélien Tchouaméni en Real Madrid: “Alguien corre rápido con el cuento”

El mediocampista uruguayo dio detalles sobre el incidente con su colega francés por el que el club les abrió expedientes disciplinarios.

Real Madrid atraviesa momentos complicados en el cierre de la temporada. Ya eliminados en la Champions League, los dirigidos por el interino Álvaro Arbeloa podrían ser testigos el fin de semana de la consagración de Barcelona en LaLiga. Para colmo, el club hoy está en tapa de todos los diarios por el enfrentamiento entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

Los mediocampistas tuvieron una confrontación en el entrenamiento del Merengue y el charrúa terminó hospitalizado con un golpe en su cabeza al caer desafortunadamente. Así, fue descartado para El Clásico del próximo fin de semana en Cataluña.

A horas de que explotara la noticia, Valverde rompió el silencio con un comunicado en su cuenta de Instagram. El uruguayo negó que se hubiera tomado a golpes de puño con Tchouaméni y destacó que su herida se produjo por una caída accidental contra una mesa.

El comunicado completo de Federico Valverde

Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande.

En un vestuario normal estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente, acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnifica.

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Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión me golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital.

En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió.

Siento que mi enfado con la situación, mi frustración de ver que alguno de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de temporada, rompiéndonos el alma, me haya alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero.

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Lo siento. Lo siento de corazón porque me duele la situación, me duele el momento que estamos pasando. El Madrid es una de las cosas mas importantes de mi vida y no puedo ser ajeno. El resultado es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido perjudicando mi imagen, dejando el beneficio a la duda de que se invente, difame y agreguen condimento a un accidente, que no tengo dudas que los roces que podamos tener fuera de un campo adentro dejan de existir y si tengo que defenderlo dentro de un estadio seré el primero.

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No iba a pronunciarme hasta final de temporada, quedamos eliminados de Champions y me guardé la bronca y el rencor. Hemos desperdiciado otro año y no estaba para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que tenía que dar era en el campo y siento que así lo hice, por eso soy al que más le apena y le entristece pasar por esta situación que me impide jugar el próximo partido por decisiones médicas porque siempre fui hasta el final, hasta las últimas consecuencias y me duele más que nadie no poder hacerlo. Estoy a disposición del club y de mis compañeros para colaborar en cualquier decisión que vean necesario.

Gracias.

Datos clave

Federico Valverde: negó en Instagram haber intercambiado golpes de puño con Aurélien Tchouaméni.

negó en Instagram haber intercambiado golpes de puño con Aurélien Tchouaméni. Corte en la frente: sufrió la herida al golpearse accidentalmente contra una mesa.

sufrió la herida al golpearse accidentalmente contra una mesa. Baja para El Clásico: fue descartado médicamente para el próximo partido en Cataluña.