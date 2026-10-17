Alineaciones de Villarreal y Elche para el duelo de la jornada 9 de la LaLiga

Villarreal y Elche se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Estadio de la Ceramica por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Villarreal recibe a Elche este sábado 17 de octubre desde las 11:15 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. Villarreal viene de caer 0-1 ante Real Madrid y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Elche viene de empatar 0-0 con Celta y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Villarreal y Elche

Villarreal (4-4-2): Péter Gulácsi, Alex Freeman, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona, Ilias Akhomach, Pape Gueye, Santi Comesaña, Alberto Moleiro, Ayoze Pérez, Tani Oluwaseyi. DT: Iñigo Pérez.

Elche (4-2-3-1): Matías Dituro, Buba Sangaré, Víctor Chust, Javier Morcillo, Roy Revivo, Gonzalo Villar, Thomas Lemar, Marc Aguado, Lucas Cepeda, Fernando Niño, Germán Valera. DT: Martín Anselmi.

Bajas y ausentes de Villarreal y Elche

Villarreal:

Nicolas Pepe (lesión)

Tajon Buchanan (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Elche:

Yago Santiago (lesión de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)

La previa de Villarreal y Elche: todo lo que hay que saber

Día: sábado 17 de octubre

sábado 17 de octubre Hora: 11:15 (hora de Argentina)

11:15 (hora de Argentina) Estadio: Estadio de la Ceramica

Estadio de la Ceramica Historial: 22 cruces — Villarreal ganó 9, Elche ganó 5 y empataron 8

22 cruces — Villarreal ganó 9, Elche ganó 5 y empataron 8 Último antecedente: 08/03/2026: Villarreal 2-1 Elche

08/03/2026: Villarreal 2-1 Elche Próximo partido de Villarreal: vs. Valencia, sábado 24 de octubre

vs. Valencia, sábado 24 de octubre Próximo partido de Elche: vs. Rayo Vallecano, sábado 24 de octubre