Antonio Conte renunció a Napoli para asumir en la Selección de Italia y perdió 18 millones de euros

El experimentado entrenador rescindirá su contrato a falta de un año para terminar y buscará su segunda etapa en la Azzurra.

Tras dos temporadas y media, en las que ganó dos títulos a nivel local, el experimentado entrenador Antonio Conte tomó la decisión de rescindir su contrato de mutuo acuerdo con Napoli, a pesar de tener vínculo por un año más, hasta el 30 de junio de 2027.

Según lo informado por el medio italiano La Repubblica, Conte y el elenco napolitano llegaron a un acuerdo para romper el vínculo que los unía. Para llegar a esto, el DT tomó la decisión de prescindir de 18 millones de euros que le correspondían entre su salario por la temporada restante más la indemnización.

Además, para agregar a la información, afirmaron que el motivo de esta salida del entrenador de 56 años se debe a que tiene el deseo de volver a dirigir a la Selección de Italia y así reconstruir al equipo de cara a la clasificación al Mundial 2030, para cortar una racha de 16 años sin participar del certamen.

Por otro lado, en cuanto a su reemplazante, todo indica que el primer apuntado es Maurizio Sarri, actual entrenador de la Lazio, y que tuvo un paso de tres temporadas por Napoli entre 2015 y 2018, en donde no logró sumar títulos con la institución. Cabe destacar que tiene vínculo con su club, por lo que su llegada no será fácil.

Además de Sarri, también aparece Massimiliano Allegri como candidato. El DT de Milan, que también tiene contrato con su club hasta mediados del año que viene, podría tener su primera etapa en el elenco napolitano en caso de que las tres partes lleguen a un acuerdo para su arribo.

Los números de Antonio Conte en Napoli

Desde su llegada al elenco italiano a mediados de 2024, el entrenador de 56 años dirigió un total de 90 encuentros, con un saldo de 53 victorias, 19 empates y 18 derrotas. Además, se consagró campeón de la Serie A 2024/25 y de la Supercopa Italiana de la misma temporada.

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