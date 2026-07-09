Aston Villa le puso precio al pase de Dibu Martínez en medio del interés de Juventus

El futuro de Dibu Martínez podría estar en el fútbol italiano, con la Vecchia Signora indagando por su situación.

Dibu Martínez está en cuartos de final de la Copa del Mundo con la Selección Argentina, y su cabeza está 100% enfocada en el Mundial 2026. No obstante, su futuro es una historia completamente diferente, puesto que su etapa en Aston Villa podría estar próxima a terminar.

Luego de una fallida venta al Manchester United la temporada pasada, Dibu se quedó en el Villa para ser campeón de Europa League y clasificar al club a Champions League en la próxima temporada. Sin embargo, podría jugar la competición bajo los tres palos de otro equipo: Juventus.

Dibu Martínez fue capaz de darle un título a Aston Villa. (Getty)

De acuerdo al respetado periodista italiano Gianluca Di Marzio, Aston Villa estaría dispuesto a dejar ir a Dibu por una cifra cercana a los 7 millones de euros, luego de haber pedido inicialmente 15 millones de euros por el traspaso. Cabe destacar que, en más de una ocasión, los directivos de Aston Villa han solicitado un total de 40 millones de libras esterlinas para desprenderse de Martínez.

En cualquier caso, ya hubo una reunión entre Giovanni Carnevali, presidente del club, el director deportivo Frederic Massara y los representantes de Dibu Martínez, por lo que la negociación está encaminada. Al menos desde lo personal, quedará que se reúnan Juventus y Aston Villa y lleguen a una cifra acorde para ambos.

Juventus tiene a Guglielmo Vicario como “Plan B”

Mientras negocia con Aston Villa por el fichaje de Dibu Martínez, Juventus también tiene otro nombre en carpeta: Guglielmo Vicario. El arquero del Tottenham, ex Empoli, que estuvo en el radar de Inter antes de que los nerazzurri cerraran el fichaje de Ivan Provedel, desde Lazio, como sucesor de Yann Sommer.

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Guglielmo Vicario, otra opción para Juventus. (Getty)

Vicario es un arquero con comprobada experiencia internacional, campeón de Europa League y titular en Tottenham tras la salida de Hugo Lloris. En Italia dejó una gran imagen, pero nunca pudo hacerse con el puesto en la Selección, puesto que delante suyo se encuentra el gigante Gianluigi Donnarumma.

Tottenham estaría abierto a negociar por Vicario, puesto que no terminó de llenar los guantes de Lloris, y en la última temporada fue sumamente criticado por la afición, tras errores graves que resultaron en derrotas, especialmente en el juego aéreo, el cual no es su fuerte.

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