Un medio de Inglaterra aseguró que Dibu Martínez tiene “10 trucos sucios” para desestabilizar a sus rivales

La Selección de Inglaterra también vive con tensión el enfrentamiento con Argentina por las semifinales del Mundial 2026. El foco de la prensa parece estar puesto en Emiliano Martínez, personaje al que conocen mucho por su largo recorrido en la Premier League, y a quien acusan de tener “trucos sucios”.

El arquero del Aston Villa es un personaje querido en varios clubes de la liga inglesa, sobre todo en Aston Villa. Aún así, el medio The Sun hizo una lista de 10 características que todos los futbolistas del equipo de Thomas Tuchel, sobre todo Harry Kane.

El foco estuvo puesto en los antecedentes del marplatense en los penales. Desde los cruces verbales con los rivales, su estrategia de tirar la pelota lejos, sus festejos y otros factores como el “contacto visual” y su “teatralidad”.

Los 10 “trucos sucios” de Dibu Martínez

Intimidación en penales Provocaciones verbales Demora para entregar la pelota Tirar lejos la pelota Quejas con el arbitraje Celebraciones exageradas Contacto visual Uso del tamaño Rebotes calculados Rol de villano

Dibu superará un récord contra Inglaterra

En Argentina vs. Inglaterra, el Dibu superará a Ubaldo Fillol como el arquero de la Selección con más partidos disputados en Copas del Mundo. Ni bien salte al campo de juego para jugar la semifinal, Martínez llegará a las 14 presencias como guardameta del combinado nacional, cifra nunca antes alcanzada en certámenes de esta enorme categoría.

Hasta el momento, ya había igualado la cifra del Pato, pero ahora el récord solo será de su propiedad. Un dato importante a tener en cuenta es que, si bien solo jugó dos Mundiales, el hecho de que la Albiceleste haya alcanzado las instancias finales fue fundamental para que sume encuentros en su haber y más aún al ser titular indiscutido para Lionel Scaloni y su cuerpo técnico.

Publicidad

La terna arbitral de Argentina vs. Inglaterra