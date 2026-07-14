Julián Alvarez en la previa de la semifinal con Inglaterra: ”El hambre de ganar nunca se perdió”

Independientemente de lo que suceda este miércoles ante Inglaterra, la Selección Argentina ya suscribió lo que viene consiguiendo en los últimos años. Es el actual bicampeón de América, actual campeón mundial y vigente campeón intercontinental. Y como si fuera poco, es semifinalista de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

A propósito de este andar triunfal del combinado nacional, el que se refirió fue Julián Alvarez, una de las piezas fundamentales para el exitoso proceso de Lionel Scaloni, en una conversación que mantuvo con el sitio oficial de la FIFA a pocas horas del choque con Inglaterra en Atlanta, por la Semifinal.

”Creo que hemos demostrado en todos estos años, por ejemplo con la Copa América o en las Eliminatorias y en los amistosos también, que este equipo siempre deja todo sea el partido que sea”, apuntó Julián Alvarez, en relación con el ciclo de la Selección Argentina que ya acumula 5 años desde aquella final ganada sobre Brasil en el Maracaná.

Asimismo, el de momento delantero del Atlético de Madrid, resaltó la importancia del nivel que hay en el plantel: ”Sabemos que la competencia es muy grande dentro del grupo. Todos queremos hacer lo mejor con esta camiseta, seguir representando al país. Hay muchos jugadores argentinos de muy buen nivel entonces para seguir hay que hacerlo bien y hay que rendir en todos los partidos”.

"EL HAMBRE DE GANAR NUNCA SE PERDIÓ" 💬🇦🇷



La voracidad de la Selección Argentina, en palabras de Julián Álvarez.



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Para cerrar, Julián explicó qué debe hacer la Selección Argentina para repetir la consagración que logró hace poco menos de cuatro años en el Mundial de Qatar 2022: ”Para que eso suceda hay que brindarse al máximo, hacer las cosas bien como lo estamos haciendo. Atrás hay un gran grupo que respalda lo personal”.

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¿Cuándo juega Argentina frente a Inglaterra por el Mundial 2026?

La Selección Argentina se enfrentará a Inglaterra en una de las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Dicho enfrentamiento está pautado para desarrollarse este miércoles 15 de julio desde las 15 horas local en el Estadio de Atlanta. Por cierto, España y Francia se medirán en la otra semifinal este martes 14 en Dallas.

En síntesis