Revelan a los dos gigantes interesados en Cuti Romero tras el Mundial 2026

El defensor central está en la lista de transferibles de Tottenham y dos equipos lo siguen de cerca.

Mientras se encuentra disputando el Mundial 2026 con la Selección Argentina, Cristian Romero está a la expectativa de definir su futuro, debido a que Tottenham, club dueño de su ficha, informó que el defensor ingresó en la lista de transferibles para este mercado de pases.

En este sentido, en un video en su canal de YouTube, el periodista Fabrizio Romano, reveló que dos equipos gigantes del viejo continente están interesados en el surgido de las divisiones inferiores de Belgrano de Córdoba, pero aún no iniciaron las gestiones para ficharlo.

Según lo informado por Romano, Inter es el primer interesado en Romero, Tal es así que días atrás iniciaron las primeras conversaciones, en las que el elenco inglés ofreció al defensor central argentino en medio de las charlas para transferir al lateral Djed Spence.

Para agregar con su información, sumó que el Nerazzurri por ahora no ve viable la operación debido a que los costos de la transferencia son altos. Para liberarse del central, Tottenham pide 70 millones de euros, cifra estipulada en la cláusula de rescisión del jugador.

Además, hay otro equipo interesado en Cuti Romero. El mismo es Barcelona de España, que está en búsqueda de un defensor central. Por el momento no arrancaron las conversaciones y las mismas podrían darse a partir de la próxima semana, cuando termine el Mundial.

Atlético de Madrid también tiene al Cuti Romero en carpeta

Por otro lado, el ‘Colchonero’ también tiene en carpeta al defensor central argentino. Al igual que Barcelona, todavía no inició las gestiones correspondientes y esperarán al cierre de la Copa del Mundo con el fin de llegar a un acuerdo y así sumarlo de cara a la próxima temporada.

Publicidad

Datos claves