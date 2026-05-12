Iker Casillas se opuso al regreso de Mourinho en Real Madrid: “No lo quiero”

En medio de las turbulencias que atraviesa el club, el histórico arquero tomó postura sobre el posible regreso del portugués al banco merengue.

Las horas explosivas que atraviesa el Real Madrid parecen no dar respiro. Si algo le faltaba a la crisis deportiva, las internas del vestuario y la conferencia incendiaria de Florentino Pérez y las versiones sobre un posible cambio de entrenador, ahora se le sumó otro condimento inesperado: que Iker Casillas, una de las máximas leyendas del club, se meta de lleno en el debate sobre el futuro del banco merengue.

Este martes, el ex arquero realizó una inesperada declaración en la que se opuso al posible desembarco de José Mourinho como entrenador en la próxima temporada. Lo hizo a través de su cuenta de X, donde escribió un mensaje directo. “No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada más”, publlicó.

Teniendo en cuenta su autor, el posteo no tardó en viralizarse dentro del universo madridista. Principalmente porque llegan en medio de días extremadamente sensibles para el club, después de la derrota ante Barcelona y justo cuando el nombre del DT portugués comenzaba a ganar fuerza como reemplazante de Álvaro Arbeloa.

No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el @realmadrid . Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada mas. — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 12, 2026

Sin embargo, Casillas también se refirió al presente futbolístico del equipo con otra frase que hizo ruido. “Cuando el Real Madrid pasa dos temporadas sin ganar un título, es motivo de preocupación”, agregó.

Florentino evitó hablar del futuro entrenador

El posible regreso de Mourinho también fue tema durante la conferencia de prensa que Florentino Pérez brindó este martes para intentar calmar las aguas tras el escándalo entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, pelea que terminó con el uruguayo hospitalizado y ambos futbolistas multados.

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José Mourinho podría tener un segundo ciclo en Real Madrid (Getty).

No obstante, el presidente de la Casablanca evitó dar precisiones. “No voy a hablar de entrenadores ni de jugadores”, respondió cuando fue consultado sobre la posibilidad de que Mourinho vuelva al Santiago Bernabéu. Incluso intentó bajarle el tono a la crisis interna del vestuario. “Los jugadores se pegan todos los días”, lanzó sobre el conflicto entre Valverde y Tchouaméni. Mientras tanto, el Real Madrid sigue inmerso en días de máxima tensión.

Datos clave

Iker Casillas rechazó públicamente el posible regreso de José Mourinho al Real Madrid vía redes.

rechazó públicamente el posible regreso de al Real Madrid vía redes. El presidente Florentino Pérez evitó confirmar al reemplazante del actual entrenador Álvaro Arbeloa .

evitó confirmar al reemplazante del actual entrenador . Casillas calificó de “madridismo oscuro” a los sectores que lo atacaron por su opinión personal.