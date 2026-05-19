Con José Mourinho a un paso de volver, una aerolínea se burló de Real Madrid

El portugués volverá al banco del Merengue luego de trece años, llegará desde Benfica, donde estuvo en la última temporada.

Real Madrid vivió una temporada para el olvido. El Merengue inició la misma con Xabi Alonso como entrenador, luego lo reemplazó Álvaro Arbeloa y todo indica que el próximo director técnico será José Mourinho, quien volverá a la Casa Blanca luego de trece años. Cabe recordar que el portugués estuvo en el Madrid entre 2010 y 2013, en una época donde Barcelona lo dominó prácticamente todo.

Fue una temporada sin títulos para Real Madrid. Barcelona se quedó con LaLiga, Real Sociedad la Copa del Rey y la Champions League la definirán PSG y Arsenal en la gran final a disputarse en Budapest. El Merengue no estuvo a la altura y por eso se buscó el regreso de uno de los entrenadores más ganadores de las últimas décadas.

En las últimas horas, la aerolínea Ryanair generó cierta controversia en las redes sociales al burlarse de Real Madrid. Lo hizo a través de su cuenta oficial y con José Mourinho como principal protagonista y en respuesta a un tuit de Fabrizio Romano, el periodista italiano especialista en mercado de pases.

Ryanair chicaneó a Real Madrid

La aerolínea europea low cost utilizó sus redes sociales oficiales para chicanear a Real Madrid. Ryanair respondió a un tuit de Fabrizio Romano en el que confirmaba que José Mourinho será confirmado como entrenador del Merengue. El italiano escribió: “Último momento: José Mourinho vuelve a Real Madrid. Here we go!”.

Ryanair respondió a ese tuit con una chicana: “Más entrenadores que trofeos esta temporada”. Esa acción de la aerolínea trajo un sinfín de críticas por parte de los hinchas de Real Madrid. Cabe destacar que no es la primera vez que esta empresa responde con comentarios polémicos en las redes sociales.

Publicidad

DATOS CLAVE