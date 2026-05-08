La dirigencia española se puso en contacto con el actual técnico del Benfica, buscando reemplazar a Arbeloa una vez finalice la temporada.

El clima en el Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. El escándalo entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni no hizo más que agravar una crisis interna frente a un plantel que parece haber perdido la brújula. Y tras dictar una sanción histórica sobre ambos jugadores, ahora la dirigencia puso la lupa sobre el banco de suplentes.

Todos los papeles marcan que el ciclo de Álvaro Arbeloa tiene fecha de vencimiento y no continuará como entrenador la próxima temporada. Bajo ese contexto, para sucederlo apareció un nombre de peso dentro de la historia reciente del club: José Mourinho. Según informó el periodista especializado Fabrizio Romano, la dirigencia ya inició contactos directos con el entrenador portugués en una operación impulsada por el propio Florentino Pérez.

Cómo avanza el interés por Mourinho

“El Real Madrid ha iniciado la operación José Mourinho con contactos directos que ahora están teniendo lugar”, aseguró Romano, quien además explicó que el Benfica, actual club donde dirige el portugués, está al tanto de las conversaciones pero desea retener al entrenador. “Depende del Madrid. Depende de Florentino Pérez: él decidirá si Mourinho regresa o no”, agregó el periodista italiano.

Mourinho, el principal apuntado para ser técnico de Real Madrid en la próxima temporada (Getty Images).

Los tiempos para oficializar un eventual acuerdo podrían acelerarse este mismo fin de semana. Es que el Madrid visita el domingo al Barcelona en el Camp Nou y un resultado negativo consagraría campeón de LaLiga a su rival de toda la vida . De todas formas, la dirigencia espera sellar la salida del actual cuerpo técnico una vez que se despidan formalmente de sus aspiraciones de campeón.

Por el momento, dentro de la Casa Blanca consideran que el contexto actual requiere un entrenador con experiencia, personalidad fuerte y capacidad para controlar un vestuario golpeado. Ahí es donde el nombre de Mourinho ganó fuerza.

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El portugués ya dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, etapa en la que conquistó tres títulos, le plantó cara al Barcelona de Pep Guardiola, y construyó una relación muy cercana con el presidente de la institución. Y si bien en los últimos días aparecieron rumores como Mauricio Pochettino, Didier Deschamps y Lionel Scaloni, hoy el principal apuntado para encabezar la reconstrucción sería The Special One.

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