El emotivo homenaje que Liverpool le hizo a Diogo Jota en la final de la Community Shield

El pasado 3 de julio, en un accidente de tránsito que se originó en la provincia española de Zamora, sobre el kilómetro 65 de la autovía A-52, se confirmó el fallecimiento de Diogo Jota y su hermano, André Silva. La impactante noticia sacudió al mundo entero, no solo por lo que ocurrió con el delantero de Liverpool, sino por cómo fue.

Tras varios homenajes que se le realizaron al portugués de 28 años, desde Liverpool y la FA decidieron rendirle tributo en el primer partido de la temporada inglesa, donde los dirigidos por Arne Slot enfrentan a Crystal Palace por la final de la Community Shield, en Wembley.

En la antesala al encuentro, las autoridades de la Football Association recordaron al ex Porto, y también a su hermano, con tres coronas de flores, además de las constantes proyecciones visuales en las pantallas del estadio. A raíz de ello, hubo una enorme devolución por parte del público, quien aplaudió la postura.

También fueron los futbolistas de ambos equipos los que homenajearon a su colega fallecido, donde junto al árbitro Chris Kavanagh y sus asistentes realizaron un minuto de silencio en el círculo central del campo de juego. Incluso, en la camiseta de Liverpool, figura la leyenda “Forever 20”, que en castellano significa “para siempre”.

Las formaciones de Crystal Palace y Liverpool por la Community Shield

¿Qué canal pasa Crystal Palace vs. Liverpool?

La final de la Community Shield entre Crystal Palace y Liverpool, que inicia a las 11:00 (hora de Argentina) se puede ver en vivo tanto a través de la pantalla de ESPN como de Disney+.

