La razón por la que, al ganar la Supercopa Argentina, Vélez embolsó más dinero que el campeón de la Community Shield en Inglaterra

Con la victoria por 2-0 ante Central Córdoba, Vélez Sarsfield se consagró campeón este sábado de la Supercopa Argentina. Con un doblete de Jano Gordon, el Fortín sumó una nueva estrella en este partido definitorio disputado en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

De esta manera, Guillermo Barros Schelotto sumó su segundo trofeo en la institución. El anterior había sido hace apenas dos meses, cuando los de Liniers se impusieron por el mismo resultado ante Estudiantes de La Plata por la Supercopa Internacional en el Estadio Libertadores de América.

El título suele ser acompañado por un premio económico, aunque en esta oportunidad se trató de un monto irrisorio. Por la conquista, Vélez se llevó 100 mil dólares, el doble de lo destinado al subcampeón, Central Córdoba.

De esta forma, el dinero recibido por el Fortín en Rosario es una cifra que no destaca en comparación al presupuesto que maneja el fútbol profesional de un club de ese calibre en Argentina. Esta situación desencadena una comparación internacional por lo que sucede en la Community Shield de Inglaterra.

El campeón de la Community Shield no recibe dinero

Aunque estamos hablando de la liga más poderosa del planeta, el ganador de este trofeo entre dos de los campeones de la temporada no se lleva un premio económico. Recientemente, Crystal Palace, sorprendente ganador de esta final, lo vivió de cerca.

El campeón de la FA Cup le ganó por penales a Liverpool, último ganador de la Premier League. Sin embargo, por el reglamento de la Football Association, todo el dinero recaudado en esta definición es destinado a causas benéficas, primordialmente relacionadas al deporte más popular del mundo y al desarrollo de los más chicos en la disciplina.

Además, los clubes involucrados en la Community Shield pueden elegir causas para las que se pueda aportar la bolsa de este partido. Así, el ganador se lleva la gloria deportiva junto con la importancia de colaborar en los proyectos benéfico asignados por la FA.

