Dani Olmo no aceptó que comparen a Lamine Yamal con Messi: “Es una locura”

El apuro mediático por encontrar en Lamine Yamal al sucesor de Lionel Messi en Barcelona ni siquiera tiene asidero dentro del propio club más allá de las virtudes de la joya de 18 años que ya terminó como el segundo futbolista más votado para la última entrega del Balón de Oro, que finalmente quedó en manos de Ousmane Dembélé.

El propio Hansi Flick se encargó más de una vez de bajar el tono de esas comparaciones y ahora fue el turno de Dani Olmo, quien al igual que el nuevo dueño de la 10 culé viene de marcar en la goleada 3-0 sobre Real Oviedo que permitió mantener la ventaja de un punto sobre Real Madrid en la cima de LaLiga.

Fue antes de recibir al Copenhague en el cierre de la fase de liga de la Champions League, partido que se disputará este miércoles desde las 17.00 en hora de Argentina y contará con la transmisión de Disney+, que el delantero no hizo lugar a la comparación entre su compañero y quien para muchos es el máximo ídolo en la historia del club.

“Lamine Yamal tiene su camino y él lo sabe. Comparar a cualquier jugador con Messi es una locura”, expresó en la conferencia de prensa que compartió este martes con Hansi Flick. Más allá de ese freno a la apresurada comparación, Dani Olmo destacó las virtudes de la joya ante la escucha atenta de su DT.

Dani Olmo y Lamine Yamal vienen de convertir en la goleada 3-0 ante Real Oviedo. (Getty).

“Lo que nos está dando es increíble. Es muy joven y lo que nos dará en el futuro será mucho más. Él está tranquilo, tiene clara su idea y estamos para ayudarlo a hacerlo mejor. Si juega bien, gana y marca goles, será una cosa colectiva. Al final, todos vamos a una”, dijo para cerrar el tema.

Dani Olmo cree que todavía puede mejorar

Atravesando su mejor momento desde que llegó a Barcelona, Dani Olmo se mostró satisfecho del aporte que está haciendo al equipo, pero seguro de que todavía puede ser más influyente. “Estoy contento, satisfecho, pero aún no. Creo que todavía puedo sacar una mejor versión de mí mismo”, dijo.

Y agregó: “Es verdad que he tenido más continuidad, más acierto de cara al gol en los últimos partidos, pero aún creo que puedo mejorar en muchísimos aspectos. La mejor parte de la temporada está por venir y quiero seguir entrenando al máximo, seguir jugando, seguir aportando y darle alegrías a la afición”.

¿Dónde ver Barcelona vs. Copenhague?

El partido entre Barcelona y Copenhague, que se disputará este miércoles desde las 17.00 en hora de Argentina, y todos los demás encuentros de la última jornada de la fase de liga de la Champions League podrán seguirse en vivo y en directo por Disney+.

Data clave