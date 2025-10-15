Mientras Lamine Yamal gana 31 millones en Barcelona, esto cobrará Frenkie de Jong tras su renovación

Frenkie De Jong formalizó este miércoles la firma de su renovación de contrato con Barcelona, con extensión hasta el 30 de junio de 2029, lo que le dará la posibilidad de completar una década en el club si permanece hasta la finalización del vínculo.

En la conferencia de prensa que brindó tras cumplir con los protocolos legales, el neerlandés dijo no tener ninguna intención de hacer público el salario que percibirá a partir de su renovación, pero la prensa europea se encargó de todos modos de hacer el ejercicio y lo situó como uno de los mejores pagos del plantel culé.

Si bien el privilegio pertenece actualmente a Lamine Yamal, que con 18 años y tras su última renovación en mayo se aseguró un salario anual de 31 millones de euros; poco tiene que envidiarle De Jong a la joya según las cifras que filtró Capology.

Aunque los números no son oficiales, el portal especializado calculó que el mediocampista de 28 años, cuya cláusula de rescisión pasó a ser de 500 millones de euros, percibirá un salario base de 22.2 millones de euros sumado a un bonus de 7.2 millones, lo que da un total de 29.4 millones que lo deja muy cerca del crack español.

Frenkie De Jong tiene una nueva cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Además de Yamal, solo Robert Lewandowski percibe en la actualidad un salario anual superior al de Frenkie De Jong, siempre según las cifras de Capology, que incluso logró superar el percibido por otras grandes figuras del equipo como Raphinha y Pedri.

De Jong se confesó incómodo sobre las estimaciones de su salario

Respecto al nuevo salario que percibirá tras su renovación en Barcelona, el propio Frenkie De Jong se manifestó incómodo en conferencia de prensa respecto a las filtraciones del pasado y las actuales. “Siempre han hablado mucho y ya he dicho un par de veces que se ha exagerado mucho lo que cobraba yo antes y nunca han salido las cifras que eran. Yo creo que eso ha afectado un poco a cómo la gente me ha visto”, señaló.

Y agregó: “Si leen en periódicos que Frenkie cobra eso y que es el que más cobra de Europa, que no era verdad, eso sí que afecta en cómo la gente me ve. Y creo que ha sido culpa vuestra (de la prensa). Pero estoy muy contento, si no, no hubiese renovado. Y el club también está contento”.