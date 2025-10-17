El mejor jugador de la historia según Frenkie De Jong: “Mi modelo a seguir”

Frenkie De Jong, mediocampista neerlandés de 28 años, viene de ponerle la firma a la renovación de su vínculo con Barcelona hasta junio de 2029, por lo que de permanecer en el club hasta la finalización del contrato cumplirá una década como culé.

Llegado a Barcelona a mediados de 2021 procedente de Ajax y habiendo conquistado hasta la fecha un total de seis títulos, tiene como cuenta pendiente la obtención de un título internacional y como espina el hecho de no haber podido compartir tiempo con Lionel Messi, quien para inicios de la temporada 2021/2022 sorprendió despidiéndose de su equipo de toda la vida marchándose al PSG tras no llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato.

Ese deseo frustrado se vuelve evidente si se tiene en cuenta que incluso cuando le toca compartir equipo con Lamine Yamal, la nueva joya del fútbol mundial, De Jong sigue considerando al argentino como el mejor de todos. También como el mejor de la historia, destacándolo por encima de su compatriota Johan Cruyff.

“Leo Messi era mi modelo a seguir, para mí es el mejor del mundo”, dijo durante la conferencia de prensa que brindó tras estampar la firma a la renovación de su contrato con Barcelona. Y agregó: “No he visto a Cruyff, pero para mí Messi es el mejor absoluto”.

De Jong intenta frenar a Messi en el Mundial de Qatar. (Getty).

De Jong fue un ferviente seguidor de la carrera de Lionel Messi en el equipo culé, donde consiguió ganar 25 títulos nacionales y 10 títulos internacionales, incluidas tres ediciones de la Champions League y tres del Mundial de Clubes de la FIFA.

Publicidad

Publicidad

Además, lo sufrió en los cuartos de final del Mundial de Qatar en que el capitán aportó un gol de penal al empate 2-2 que terminó llevando las acciones a una definición por penales en la que la Selección Argentina logró imponerse a la de Países Bajos, también con acierto en la tanda para La Pulga.

Defendió a Lamine Yamal de las críticas

Frenkie De Jong también se encargó de defender a Lamine Yamal de algunas de las críticas que le fueron dirigidas en el último tiempo ligadas a su vida personal: “Lamine debería vivir su vida como le parezca. No me corresponde decirle adónde ir ni qué hacer. Mi responsabilidad es solo apoyarlo en el campo, y en ese sentido, lo está haciendo muy bien, tanto en los partidos como en los entrenamientos. Mientras siga así, lo que haga fuera del campo no me incumbe”, dijo.