Desde Barcelona le dieron un ultimátum a Julián Álvarez y al Atlético de Madrid: “La oferta no será infinita”

Joan Laporta ratificó públicamente el interés por el delantero y advirtió que la propuesta tiene fecha de vencimiento. Sus declaraciones llegaron después de que trascendiera el avance del Arsenal por la Araña.

El nombre de Julián Álvarez volvió a sacudir el mercado de pases europeo. Apenas unas horas después de que su golazo frente a Suiza metiera a la Selección Argentina en las semifinales del Mundial y de que trascendiera el avance del Arsenal para intentar ficharlo, el Barcelona respondió públicamente. Y lo hizo a través de su presidente, Joan Laporta, quien ratificó el interés por el delantero del Atlético de Madrid y le puso plazo a la propuesta presentada por el club catalán.

Las declaraciones del máximo dirigente blaugrana llegaron desde Dallas, a donde arribó este domingo para presenciar la semifinal entre Francia y España, y dejó un mensaje directo tanto para el Atlético como para el propio futbolista. “No vamos a estar bailando la música de nadie. Aquí el ritmo lo marcamos nosotros. Hemos hecho una oferta, pero no es una oferta infinita. Veremos hasta cuándo se mantiene vigente“, sentenció.

Laporta también aseguró que la decisión deportiva ya está tomada puertas adentro del club. “Ya hemos hecho la voluntad de fichar al jugador que nos ha pedido el entrenador y la dirección técnica. Julián nos gusta mucho y creo que es un grandísimo jugador”, sostuvo, reforzando que el argentino continúa siendo una prioridad para reforzar el ataque de cara a la próxima temporada.

En ese sentido, buscó bajarle el tono a cualquier posible conflicto entre ambas instituciones. “Entiendo que tenemos muy buena relación con ellos. Hubo una confusión en cuanto a la oferta que hicimos y se lo aclaré. Nosotros no hemos presionado más”, contó.

🔵🔴 Laporta, sobre la oferta del FC Barcelona por Julián Álvarez



💰 "Hemos hecho una oferta, no es ilimitada, ya diremos hasta cuando es vigente"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/kuy5bgcZdK — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 12, 2026

Y sobre el estado de las negociaciones, agregó: “Sólo dije que, a partir del momento en el que tengan alternativa, esta oferta estaba vigente. Y se quedó ahí. No ha evolucionado más allá, de momento”.

Publicidad

Arsenal intenta meterse en la pelea

Las palabras del presidente blaugrana llegan en un momento de creciente competencia por la Araña. En las últimas horas, The Independent aseguró que Arsenal aceleró las gestiones para intentar quedarse con el campeón del mundo, aprovechando que el interés del Paris Saint-Germain perdió fuerza y que Barcelona, aparentemente, continúa condicionado por la postura del Atlético de Madrid de no negociar con un rival directo de LaLiga.

Julián Álvarez celebra con Argentina mientras sigue generando debate en el mercado europeo (Getty).

Esa negativa ya había quedado expuesta semanas atrás. Barcelona presentó una oferta formal por Julián, aunque desde el conjunto rojiblanco la consideraron insuficiente y ratificaron que no contemplan reforzar a un competidor directo dentro del campeonato español. Incluso, la dirigencia también desestimó una propuesta de 150 millones de euros proveniente del Real Madrid.

Publicidad

En ese contexto, Arsenal apuesta por una carta propia. Andrea Berta, actual director deportivo del club inglés, trabajó durante más de una década en el Atlético de Madrid y mantiene una relación fluida con la dirigencia rojiblanca. Por lo tanto, podría ser un nombre que consigue facilitar el diálogo entre ambas instituciones si finalmente las conversaciones avanzan.

Mientras tanto, Julián mantiene el foco en la Selección Argentina. Con el Mundial entrando en su etapa decisiva y una semifinal por delante, el cordobés no volvió a referirse a su futuro. De todas formas, lejos de enfriarse el panorama, cada actuación con la Albiceleste impacta del otro lado del Atlántico, y no hace más que sumarle condimentos a la incertidumbre que ahora reina alrededor de su futuro.