El Atlético de Madrid precisaba una victoria en Estambul frente al Galatasaray para perfilarse como uno de los ocho equipos que avanzarán directamente a los Octavos de Final de la UEFA Champions League. No obstante, en línea con la irregularidad que viene caracterizando a su andar durante la actual temporada, empató 1 a 1 (con gol de Giuliano Simeone) y ahora está más cerca de los Play Off que del pasaje sin escalas a la siguiente fase de la competencia continental.

Claro, es que jugar esa instancia previa no solo presenta un riesgo porque existe la chance de ni siquiera alcanzar los Octavos, sino que, además, agrega dos partidos más a un calendario que de por sí está superajetreado entre los compromisos por LaLiga, la Copa del Rey, la propia Liga de Campeones de Europa y el que ya tuvo en la Supercopa de España frente al Real Madrid.

Con este panorama, en el que las críticas están a la orden del día, los principales apuntados son los que conforman la zona ofensiva. Puntualmente, Julián Alvarez, quien acumula 7 partidos consecutivos sin convertir entre el torneo local, el partido con el Deportivo La Coruña por la copa federal, el Derbi Madrileño que se jugó en Arabia Saudita y el duelo con el equipo turco de este miércoles.

Y al respecto, el que salió a defenderlo fue el Cholo Simeone, que repartió las responsabilidades que los hinchas le cargan solamente a la Araña: “La contundencia es para todos, no solo para los delanteros. Y para ganar hay que generar ocasiones. Hay muchos equipos que son diferenciales. Estamos en el camino que estamos, ganamos partidos pateando poco”.

En esa misma línea, el entrenador colchonero considera que el funcionamiento no es lo que le preocupa: ”No entiendo como entrenador otro camino que no sea seguir insistiendo. La diosa fortuna que nos haga ganar un partido. Uno tiene lo que se merece porque no concretamos las ocasiones que generamos. El equipo está bien, pero debe mejorar la contundencia”.

Y para cerrar, subrayó que el Atlético de Madrid tuvo aspectos para rescatar, pero insistió con la falta de eficiencia: “Sí, no hay otro camino. El camino recorrido en algún momento pagará. El fútbol es esto. Hicimos un partido impresionante en el primer tiempo. Recibimos el gol en contra, pero ellos ya mejoraron en el segundo tiempo con cinco atrás. Pudieron ganar al final, pero me gustó el equipo. Pero la contundencia no pasa por los delanteros, son todos”.

Publicidad

Publicidad

Atlético de Madrid se juega su pase a los Octavos de Final con el Bodo/Glimt

ver también El comentario sobre el Cuti Romero en Inglaterra del que Lionel Scaloni debe tomar nota

ver también Con Lionel Messi, 4 ex River y 1 ex Boca, la tabla de los argentinos más jóvenes en convertir en la historia de la Champions League

Atlético de Madrid con el empate 1 a 1 con el Galatasaray quedó decimosegundo en la tabla de posiciones de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. Ahora, para entrar en la zona de los primeros ocho y clasificar directo a los Octavos de Final, necesitará ganarle al Bodo/Glimt el próximo miércoles 28 de enero en el Estadio Metropolitano y esperar los resultados de los equipos que tiene por encima, entre ellos Manchester City y Barcelona.

En síntesis

Atlético de Madrid empató 1-1 ante Galatasaray en Estambul con gol de Giuliano Simeone.

Julián Alvarez acumula 7 partidos consecutivos sin anotar goles en diversas competiciones oficiales.

Diego Simeone defendió a la Araña asegurando que la falta de contundencia es responsabilidad colectiva.

Publicidad