Diego Simeone no se opone a la salida de Julián Alvarez al Barcelona

El Cholo entiende la postura de la institución, pero tampoco quiere jugadores en su plantel que no quieran quedarse.

Si bien la idea tanto del Barcelona como del Atlético de Madrid era acabar con las especulaciones en torno al futuro cercano de Julián Alvarez lo más pronto posible, las posturas equidistantes de los clubes están dilatando una historia que parece que tendrá varios capítulos incluso durante la disputa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Hasta entonces, lo que se sabe es que la dirigencia blaugrana, en medio de publicaciones irónicas del Colchonero en redes sociales, realizó una oferta de 100 millones de euros, la cual todavía no recibió respuesta. No obstante, se da a entender que no fue satisfactoria para Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo, que ya manifestaron en más de una ocasión que la Araña no está en venta.

A todo esto, el que entra en escena es Diego Simeone. El entrenador apoya la postura del Atlético de Madrid de no soltar a Julián Alvarez salvo que llegue una propuesta superadora. Pero al mismo tiempo, no quiere tener en su plantel un futbolista que no esté comprometido al 100 por ciento con el proyecto.

Es por eso que el Cholo, tal como lo viene haciendo desde que asumió al mando del plantel del Atleti en la temporada 2011/2012, no pondrá trabas en las negociaciones que mantiene el círculo cercano del delantero de la Selección Argentina y el Barcelona (tampoco lo hizo en 2019 con una situación muy parecida con Antoine Griezmann y el Culé).

El último partido de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid fue el 5 de mayo vs. Arsenal por la Champions League. Getty Images.

En conclusión, Julián cuenta con la luz verde del cuerpo técnico rojiblanco para dirigirse hacia Cataluña. Eso sí, esperan que sea él mismo el que ponga blanco sobre negro para saber si finalmente cuentan o no con él para la campaña 2026/2027, en la que el objetivo será llegar a la final de la Champions League que se definirá, casualmente, en el Estadio Metropolitano.

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La reacción que espera el Barcelona de Julián Alvarez

El FC Barcelona filtró mediante los medios con base en la Ciudad Condal que no se movería de los 100 millones de euros para contratar a Julián Alvarez. Sin embargo, viendo que para el Atlético de Madrid no alcanza, están evaluando aumentar la propuesta, siempre que el propio protagonista manifieste públicamente su intención.

En el Barça entienden que una declaración del oriundo de Calchín aceleraría la operación, pues haría insostenible su presencia en el Colchonero admitiendo su intención por vestir de blaugrana.

En síntesis

El Barcelona ofreció 100 millones de euros al Atlético de Madrid por Julián Álvarez.

ofreció al Atlético de Madrid por Julián Álvarez. El entrenador Diego Simeone no pondrá trabas a la salida de Julián Álvarez.

no pondrá trabas a la salida de Julián Álvarez. El Atlético de Madrid busca llegar a la final de la Champions League 2026/2027.