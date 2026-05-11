Diego Simeone sacó pecho de su Atlético de Madrid y afirmó que eliminó dos veces al mejor equipo del mundo

El conjunto Colchonero marcha cuarto en LaLiga en una temporada en la que no pudo coronarse, pese a llegar a la final de la Copa del Rey.

Atlético de Madrid no logró plasmar en resultados su buena temporada. Diego Pablo Simeone es uno de los abanderados de la idea que indica que no ser campeón es un fracaso, pero en el fútbol hay matices y también se pueden valorar a los equipos que no dan la vuelta olímpica al final de la temporada, pero que compiten hasta el final.

Es cierto que el Colchonero ya dejó de ser ese equipo de segundo orden en lo que respecta a lo económico y los fichajes de precios elevados ya son moneda corriente, pero también es verdad que pelear en la Champions League y en la Copa del Rey es meritorio.

Los del Cholo cayeron en la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad, mientras que en la Champions perdieron contra Arsenal en semifinales. Por otro lado, en LaLiga no lograron meterse en el podio, a falta de tres jornadas para el cierre, los madrileños están cuartos y difícilmente bajen o suban de esa posición.

Simeone elogió a Barcelona y sacó chapa por su Atleti

Este lunes, Diego Pablo Simeone habló en conferencia de prensa y fue consultado por el título de liga obtenido por Barcelona. El Cholo afirmó al respecto: “Lo vengo diciendo a lo largo de toda la temporada, Barcelona es el equipo que mejor juega, posiblemente en el mundo y ganó una liga merecida, desde el principio hasta el final. El año pasado la ganó de la misma manera, con una contundencia increíble. Quiero felicitarlos, juegan un fútbol increíble”.

“Ayer miraba el partido y me decía: ´Dios mío, dejamos dos veces eliminado al Barcelona´”, concluyó Diego Pablo Simeone, que hizo referencia a las eliminaciones del Atleti al conjunto catalán tanto en la Copa del Rey como en los cuartos de final de la Champions League.

Atlético de Madrid dejó en el camino a Barcelona en los cuartos de final de la Champions. (Foto: Getty).

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