El delantero estrella que quiere Diego Simeone para impulsar a Julián Alvarez en el Atlético de Madrid

El Cholo ya tiene en carpeta un nueve que podría hacer dupla con la Araña.

Por Germán Carrara

Diego Simeone piensa en Gonçalo Ramos para adjuntar a Julián Alvarez en el ataque del Atlético de Madrid.
Si bien el Atlético de Madrid ahora tiene puesta su energía en el mercado del invierno europeo, principalmente, para suplir las bajas que sufrió con las salidas de Conor Gallagher y Giacomo Raspadori, también ya empieza a evaluar alternativas para ir decidido cuando el libro de pases se vuelva a abrir a mitad de año mientras la atención esté en la Copa del Mundo 2026.

En el Colchonero tienen claro que una de las explicaciones al bajo nivel de Julián Alvarez (quien ya acumula 9 partidos sin convertir en el campeonato español), más allá de los cuestionamientos que el propio futbolista debe hacer por su actualidad, son las alternativas ofensivas que no lo están acompañando del todo bien en lo que va de la temporada.

Por eso, Diego Simeone junto a la directiva del Atlético de Madrid buscan opciones que eleven el estatus del plantel en un futuro cercano. Y en el radar del Cholo apareció un delantero de importante recorrido que podría encajar perfectamente en un binomio de ataque con Julián Alvarez en la campaña 2026/2027.

Conforme al Diario Marca, Atleti ya está en conversaciones con el círculo cercano de Gonçalo Ramos, centrodelantero del París Saint-Germain (que se formó y debutó en primera en el Benfica), que en la actual temporada acumula 10 goles en 1100 minutos (lo equivalente a aproximadamente 12 encuentros) repartidos en 27 compromisos entre la Ligue 1, Copa de Francia, Trofeo de Campeones de Francia, Supercopa de Europa y UEFA Champions League.

Claro, es que el portugués, en el esquema que capitanea Luis Enrique, está tapado por Khvicha Kvaratskhelia, que honestamente tiene mayor renombre, pero que tiene números que están por debajo de los de Ramos: 6 tantos en 1431 minutos. Sin embargo, el estratega español ve que se entiende mejor en el tridente conformado también por Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

El precio de Gonçalo Ramos es otro factor que lo arrima al Atlético de Madrid

Gonçalo Ramos, además, aparece como una opción factible para el Atlético de Madrid en el mercado de pases. El jugador de 24 años, conforme a Transfermarkt, posee un monto de cláusula de rescisión en su contrato con el París Saint-Germain de 35 millones de euros.

Mundial 2026: Lautaro Martínez, por presente, le empieza a ganar el puesto a Julián Alvarez en la Selección Argentina

El comentario de Míchel al Diablito Echeverri que involucró a Lionel Scaloni

En síntesis

Diego Simeone busca fichar a Gonçalo Ramos para acompañar a Julián Alvarez en el Atlético.

Julián Alvarez acumula 9 partidos consecutivos sin convertir goles en el campeonato español.

Gonçalo Ramos registra 10 goles en 1100 minutos con el PSG, según Diario Marca.

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Hinestroza: andá a bailar samba a Brasil o quedate pescando mojarritas en Colombia, pero no vengas a Boca

ggrova
german garcía grova

Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

