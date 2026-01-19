El comentario de Míchel al Diablito Echeverri que involucró a Lionel Scaloni

Claudio Echeverri llegó al Girona, club en el que, se presupone, encontrará la continuidad que viene buscando desde que dejó River a principios del 2025. Ni en Manchester City ni en el Bayer Leverkusen estuvo muy lejos de sumar la cantidad de minutos que precisa para primero aclimatarse a Europa y segunda para imponerse como una opción para la Selección Argentina.

De hecho, Míchel, el entrenador del equipo que forma parte del City Group, mostró intenciones de querer ayudarlo para que se posicione como una alternativa en el esquema que está diseñando por estos días Lionel Scaloni en función de la defensa del título que hará en menos de 6 meses en la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

”¿Quieres ir al Mundial, no?”, soltó Miguel Ángel Sánchez en el primer encuentro cara a cara que tuvo con el exfutbolista del Millonario en las instalaciones del Girona, una charla que fue captada y publicada en redes sociales por el área de comunicación de la institución catalana.

Tras esas primeras palabras, el Diablito ya se puso a disposición de Míchel que buscará encontrarle un lugar en un equipo que, últimamente, empezó a funcionar luego de una serie de altibajos que padeció en el comienzo de la temporada 2025/2026, puesto que en lo que va de enero ya consiguió la misma cantidad de victorias que en los primeros 6 meses de la presente campaña.

Girona viene de vencer al Mallorca 2 a 1, al Osasuna 1 a 0 y al RCD Espanyol 2 a 0, partido que, por cierto, fue seguido por Echeverri desde una de las tribunas del Estadio Riazor. De esta manera, acumula 24 puntos y se posiciona décimo en la tabla del campeonato español, a 8 de la zona de clasificación para las competencias de la UEFA.

El Diablito Echeverri podría debutar este lunes 26 de enero vs. Getafe

Claudio Echeverri podría hacer su debut en el Girona el lunes 26 de enero contra el Getafe en el Estadio Municipal de Montilivi, en uno de los partidos correspondientes a la jornada 21 de LaLiga 2025/2026. Además, en el horizonte ya asoma el duelo con el FC Barcelona del 15 de febrero, por lo que el chaqueño tiene casi un mes para adaptarse a sus compañeros y ser partícipe del partido frente al Blaugrana.

