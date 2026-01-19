En estos meses, a tan pocas semanas de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, no solo se empiezan a definir los cupos de la lista de 26. Al mismo tiempo, aquellos que saben que tienen un lugar asegurado, compiten por su puesto en el once titular, tal como sucede con Lautaro Martínez y Julián Alvarez en la Selección Argentina.

Y si bien la Araña quedó un escalón más arriba que el Toro desde que ingresó en el segundo tiempo frente a México en la Copa Mundial de Qatar, el presente lo expone al atacante del Inter de Milán -en caso de que Lionel Scaloni pretenda aplicar un esquema en el que deba elegir entre uno u otro- como la mejor alternativa para conformar el ataque.

Lautaro Martínez, en la actualidad ocupa el primer puesto de la tabla de goleadores de la Serie A con 11 tantos (el último que marcó fue vs. Udinese en el triunfo 1 a 0 del Nerazzurro). Convirtió 7 goles y registró 2 asistencias en los últimos 10 compromisos del conjunto que comanda Cristian Chivu. Y además, el ex Racing, con 15 gritos en total (4 por la Liga de Campeones de Europa), se coloca sexto en la clasificación de máximos artilleros de las 5 grandes ligas europeas (Premier League, Serie A, LaLiga, Bundesliga y Ligue 1).

Mientras que Julián Alvarez está sumergido en una crisis de la cual no puede salir y que le está generando serias críticas por parte de la prensa española y, particularmente, de los hinchas del Atlético de Madrid. Es que ya son 9 partidos consecutivos que no convierte por LaLiga, a los cuales se le suman la Semifinal de la Supercopa de España con el Real Madrid (derrota 2 a 1) y los Octavos de Final de la Copa del Rey frente al Deportivo La Coruña (victoria 1 a 0).

Su último gol fue el 9 de diciembre contra el PSV por la sexta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, jornada en la que el Colchonero venció por tanteador de 3 a 2. El ex River, en concreto, acumula 11 anotaciones y 5 asistencias en 27 compromisos en lo que va de la temporada, números que a simple vista no parecen estar tan mal, pero que en el Atleti ven que están bajos de acuerdo a la clase del oriundo de Calchín.

Lautaro Martínez, hoy, se expone con mayores chances de ser titular contra Argelia en el debut de la Copa del Mundo 2026

A todo esto, lo que se percibe hoy, a exactamente 148 días de lo que será el debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en Kansas City frente a Argelia, es que Lautaro Martínez se planta como la opción adecuada para ser parte del once que elaborará Lionel Scaloni.

De igual manera, Julián Alvarez hace las veces de acompañante de un delantero centro en el Atlético de Madrid, con características similares -no iguales- a Lautaro, como es Alexander Sorloth. Por lo que el ex River también se puede hacer un espacio al desarrollar esa función, ambos acompañados -si todo va bien- por Lionel Messi.