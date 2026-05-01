El drama del Diablito Echeverri: perdió contra Demichelis y quedó cerca del descenso con Girona tras dejar el City

El presente de Claudio Echeverri atraviesa una etapa de contradicciones: mientras gana el protagonismo individual que tanto buscó, el contexto colectivo en España no acompaña. Este viernes, el Girona cayó 1-0 como local ante el Mallorca de nada menos que Martín Demichelis, el entrenador que lo hizo debutar en River. Un reencuentro cuyo simbolismo se vio opacado por la batalla directa por la permanencia que profundizó la crisis del conjunto catalán.

La derrota dejó al Girona en una situación delicada: suma tres derrotas al hilo y ya empieza a mirar de cerca la zona de descenso. Con 38 puntos, comparte línea con Mallorca y se ubica apenas cuatro unidades por encima del Sevilla, que a falta de cuatro fechas estaría perdiendo la categoría, aunque con un partido menos. El margen de error es mínimo y cada resultado empieza a pesar el doble.

Lo curioso es que este desplome colectivo coincide con el momento de mayor rodaje para el Diablito desde que aterrizó en Europa. Vale recordar que desembarcó a préstamo en Girona a principios de este año, pero vivió semanas de inactividad por trabas burocráticas que demoraron su debut. Tras vivir una adaptación lenta, ahora el chaqueño encadena cuatro titularidades consecutivas. Sin embargo, esa confianza no se traduce en resultados, ya que en esos duelos su equipo apenas rescató un punto. En total, el ex River acumula 13 partidos en el club español, con un gol y una asistencia.

Echeverri le convirtió su único gol en Girona al Athletic Club (Getty Images).

Una temporada con idas y vueltas

La estadística fría grafica el año turbulento que le tocó atravesar al volante de 20 años en el Viejo Continente. Su temporada actual inició con un paso casi testimonial por el Bayer Leverkusen, donde el escaso rodaje obligó a frenar la cesión y enviarlo al Girona para no frenar su proyección. En ese contexto, el fantasma de un regreso a River sobrevoló en el último mercado de pases como una solución de emergencia. El jugador se mostraba predispuesto a volver a Núñez, pero la política del City Group exigió que el futbolista se asiente en el fútbol europeo.

La temporada, en líneas generales, lo encuentra al Diablito en una especie de meseta deportiva. Con apenas 798 minutos repartidos en 24 partidos entre su paso por Alemania y España, y un aporte estadístico limitado (un gol y dos asistencias), el salto que se esperaba en su carrera todavía no termina de consolidarse. Incluso, este presente lo alejó de la consideración de Lionel Scaloni y la Selección, en un año en el que podría haber intentado pelear un lugar para ir al Mundial.

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De no haber cimbronazos de último momento, todo invita a creer que el futuro de Echeverri posiblemente vuelva a ser una incógnita en junio, cuando en Manchester deban evalular si saldrá nuevamente cedido. Lo cierto es ahora se encuentra en medio de un presente hostil, en el que tiene cuatro partidos para demostrar sus capacidades futbolísticas para liderar al Girona a que salve del abismo.

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