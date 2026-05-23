Echeverri y Demichelis descendieron con Girona y Mallorca tras una definición dramática en LaLiga de España

El equipo del Diablito empató con Elche y perdió la categoría pese a depender de sí mismo, mientras que Micho hizo su parte ante Real Oviedo, aunque no le alcanzó para concretar el milagro.

La pelea por la permanencia en LaLiga de España tuvo un cierre dramático y terminó golpeando de lleno a tres argentinos. En una última fecha cargada de tensión, con siete equipos involucrados en la lucha por no perder la categoría, el Girona de Claudio Echeverri y Paulo Gazzaniga y el Mallorca de Martín Demichelisterminaron consumando su descenso a la Segunda División junto al ya condenado Real Oviedo.

La definición mantuvo el suspenso hasta el final. Girona llegaba a la jornada dependiendo exclusivamente de sí mismo: necesitaba vencer al Elche en Montilivi para asegurar la permanencia. Sin embargo, apenas pudo rescatar un empate 1-1 que lo dejó sin chances de salvación. El Diablito ingresó en el complemento, con media hora por delante, pero no logró cambiar la historia de un equipo que cerró la temporada con 41 puntos, producto de nueve victorias, 14 empates y 15 derrotas, además de una preocupante racha de ocho partidos consecutivos sin triunfos.

El descenso golpea especialmente al conjunto catalán por el contexto reciente del club. Apenas una temporada atrás, el Girona había firmado una de las mejores campañas de su historia y llegó incluso a ilusionarse con pelear puestos europeos. Pero la irregularidad de este año, sumada al derrumbe futbolístico del tramo final, terminó condenándolo a perder la categoría apenas doce meses después.

Del otro lado, Mallorca cumplió con su parte al golear 3-0 al ya descendido Real Oviedo en Son Moix, aunque necesitaba una combinación de resultados prácticamente milagrosa para mantenerse en Primera. Y estuvo muy cerca de conseguirla. Es que el conjunto balear necesitaba ganar y esperar una derrota del Osasuna y que el Levante no venciera. Ambos resultados terminaron dándose: Getafe derrotó 1-0 a Osasuna y Betis venció 2-1 al Levante. El tema es que el empate del Girona frente al Elche, partido del que necesitaba una mano del Diablito, terminó sepultando definitivamente las chances de salvación del equipo dirigido por Demichelis.

El futuro incierto de Demichelis y qué pasará con Echeverri

La caída golpea especialmente a Martín Demichelis, que había logrado mejorar considerablemente el rendimiento del Mallorca desde su llegada. Bajo su conducción, el equipo sumó 15 de los 33 puntos posibles y consiguió llegar con chances de salvación hasta la última fecha, algo que parecía improbable semanas atrás.

Incluso antes de la definición, el entrenador argentino ya había dejado en claro su intención de continuar en el cargo más allá del resultado final. “Ofrezco mis servicios a la institución, soy el primero que quiere quedarse. Quiero quedarme y reconstruir pase lo que pase”, había asegurado días atrás.

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Por su parte, el descenso también abre interrogantes alrededor del futuro de Echeverri. El juvenil había llegado al Girona a préstamo desde el Manchester City en enero y alternó titularidades durante el semestre, disputando 17 partidos, con un gol y una asistencia. Ahora deberá regresar al conjunto inglés para definir qué ocurrirá con su carrera de cara a la próxima temporada.

Distinta parece ser la situación de Paulo Gazzaniga, titular durante toda la campaña y con contrato vigente hasta 2027. Sin embargo, el descenso podría modificar los planes del arquero argentino, una de las piezas más regulares del Girona a lo largo de una temporada que terminó de la peor manera.