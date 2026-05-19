Con Cristiano Ronaldo y 4 arqueros: los convocados de Portugal para el Mundial 2026

Roberto Martínez dio 27 nombres para la Copa del Mundo y tiene poco más de 10 días para dejar afuera a uno. El debut será el 17 de junio ante RD Congo.

En una semana repleta de confirmaciones en cuanto a las listas de buena fe para el Mundial 2026, ahora llegó el turno de la Selección de Portugal. Roberto Martínez anunció 27 futbolistas convocados para el certamen en Estados Unidos, consciente de que deberá dejar afuera a uno de ellos en el corte final.

Por supuesto, quien encabeza la nómina es Cristiano Ronaldo, que jugará su sexta Copa del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026) e intentará convertir para ganar el récord de haber anotado en todas las ediciones. El Bicho, hoy en Al Nassr, quiere seguir haciendo historia con su país.

La particularidad de la nómina es que Martínez incluyó a cuatro arqueros. Se presume que de ahí saldrá el jugador que quedará afuera. Los elegidos son Diogo Costa, José Sá, Rui Silva y Ricardo Velho, aunque todo parece indicar que será este último quien quedará como reserva.

En la lista también aparecen nombres muy fuertes como Joao Cancelo, Rúben Dias, Rúben Neves, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix, Pedro Neto y Goncalo Ramos.

Los 27 convocados de Portugal

Arqueros: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Ricardo Velho.

Defensores: Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nélson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias, Tomás Araújo.

Mediocampistas: Rúben Neves, Samuel Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva.

Delanteros: João Félix, Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo.

El fixture de Portugal para el Mundial 2026

Portugal vs. RD Congo – miércoles 17 de junio a las 14:00

vs. RD Congo – miércoles 17 de junio a las 14:00 Portugal vs. Uzbekistán – martes 23 de junio a las 14:00

vs. Uzbekistán – martes 23 de junio a las 14:00 Colombia vs. Portugal – sábado 27 de junio a las 20:30

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En síntesis