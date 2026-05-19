Los Gunners consiguieron la Premier League después de 22 años, y el oriundo de Crespo se posicionó en una lista de privilegio.

Después de 22 años, Arsenal volvió a la cima del fútbol inglés. En una alucinante temporada comandada por Mikel Arteta, lograron la Premier League con una fecha por disputarse, además de que en pocos días disputarán su segunda final de Champions League tras perder la edición de 2006 ante Barcelona.

Este título no solo cortó con la sequía a nivel local, sino que también permitió que Gabriel Heinze logre un hito histórico al posicionarse dentro de las páginas doradas de la institución fundada en 1886 como el tercer argentino en ganar un título. Pero, como si fuese poco, es el primero que conquistó la liga más importante de Gran Bretaña.

El Gringo se encuentra dentro del cuerpo técnico de Arteta, donde oficia como ayudante de campo desde julio de 2025, donde ocupó el lugar vacante que dejó el español Carlos Cuesta García que, en la actualidad, dirige a Parma en la Serie A italiana.

Con esta conquista, el entrenador de 48 años llegó a su segundo campeonato formando parte de un cuerpo técnico tras lo que fue el título de la temporada 2016-2017 con Argentinos Juniors, donde obtuvo la Primera B Nacional. Pero desde que está vinculado al fútbol profesional, levantó 13 campeonatos.

Gabriel Heinze (Shaun Botterill/Getty Images)

Los otros argentinos que fueron campeones con Arsenal

A lo largo de los 139 años de historia que tiene Arsenal desde que fue fundado en diciembre de 1886, solo Nelson Vivas y Emiliano Martínez habían conquistado algún título con la institución londinense.

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En el caso del ex lateral derecho, que se retiró de la actividad profesional en 2006 luciendo la camiseta de Quilmes, logró Community Shield en 1998 y 1999. En tanto, Dibu Martínez obtuvo la FA Cup en 2020 y la Community Shield en el mismo año.

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