Qué pasa si Boca gana, empata o pierde con Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

En La Bombonera, el Xeneize recibirá al elenco de Belo Horizonte en búsqueda de un triunfo importante.

En el marco de la fecha 5 del Grupo D de la Copa Conmebol Libertadores, en La Bombonera, Boca recibe a Cruzeiro en un duelo clave pensando en las aspiraciones de clasificar a los octavos de final del certamen continental más importante a nivel clubes en Sudamérica.

El elenco comandado por Claudio Úbeda viene de perder en sus últimas dos presentaciones y necesitará sumar de a tres para poder llegar con serias chances de avanzar a la siguiente instancia en la última fecha, en donde se enfrentará a Universidad Católica de Chile.

Cruzeiro, por su parte, empató en su visita a Chile en la última jornada y es uno de los punteros del grupo, con un solo punto más que Boca. Es por eso que en este duelo buscará sumar de a tres para tener un pie y medio en los octavos de final de esta Copa Conmebol Libertadores.

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde ante Cruzeiro

Si Boca le gana a Cruzeiro quedará como el líder de su zona, superando a los brasileños, hasta que juegue Universidad Católica y todo se definirá en la última fecha.

quedará como el líder de su zona, superando a los brasileños, hasta que juegue Universidad Católica y todo se definirá en la última fecha. Si Boca empata ante Cruzeiro se mantendrá detrás de los de Belo Horizonte y una victoria de Universidad Católica lo complica para la última fecha.

se mantendrá detrás de los de Belo Horizonte y una victoria de Universidad Católica lo complica para la última fecha. Si Boca pierde ante Cruzeiro puede quedar eliminado el mismo jueves si Universidad Católica derrota a Barcelona.

Así está el Grupo D de la Copa Libertadores

Datos claves

Boca Juniors enfrenta a Cruzeiro en La Bombonera por la quinta fecha del Grupo D.

enfrenta a Cruzeiro en La Bombonera por la quinta fecha del Grupo D. Claudio Úbeda dirige al equipo argentino, que llega tras sufrir dos derrotas consecutivas en el certamen.

dirige al equipo argentino, que llega tras sufrir dos derrotas consecutivas en el certamen. Octavos de final es el objetivo que Boca podría comprometer si pierde ante el club brasileño.