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Copa Libertadores

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde con Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

En La Bombonera, el Xeneize recibirá al elenco de Belo Horizonte en búsqueda de un triunfo importante.

Boca y Cruzeiro se enfrentan por la Copa Libertadores.
© GettyBoca y Cruzeiro se enfrentan por la Copa Libertadores.

En el marco de la fecha 5 del Grupo D de la Copa Conmebol Libertadores, en La Bombonera, Boca recibe a Cruzeiro en un duelo clave pensando en las aspiraciones de clasificar a los octavos de final del certamen continental más importante a nivel clubes en Sudamérica.

El elenco comandado por Claudio Úbeda viene de perder en sus últimas dos presentaciones y necesitará sumar de a tres para poder llegar con serias chances de avanzar a la siguiente instancia en la última fecha, en donde se enfrentará a Universidad Católica de Chile.

Cruzeiro, por su parte, empató en su visita a Chile en la última jornada y es uno de los punteros del grupo, con un solo punto más que Boca. Es por eso que en este duelo buscará sumar de a tres para tener un pie y medio en los octavos de final de esta Copa Conmebol Libertadores.

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde ante Cruzeiro

  • Si Boca le gana a Cruzeiro quedará como el líder de su zona, superando a los brasileños, hasta que juegue Universidad Católica y todo se definirá en la última fecha.
  • Si Boca empata ante Cruzeiro se mantendrá detrás de los de Belo Horizonte y una victoria de Universidad Católica lo complica para la última fecha.
  • Si Boca pierde ante Cruzeiro puede quedar eliminado el mismo jueves si Universidad Católica derrota a Barcelona.

Así está el Grupo D de la Copa Libertadores

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Datos claves

  • Boca Juniors enfrenta a Cruzeiro en La Bombonera por la quinta fecha del Grupo D.
  • Claudio Úbeda dirige al equipo argentino, que llega tras sufrir dos derrotas consecutivas en el certamen.
  • Octavos de final es el objetivo que Boca podría comprometer si pierde ante el club brasileño.
Marco D'Arcangelo
Marco D'Arcangelo
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