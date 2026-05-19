Qué pasa si Boca gana, empata o pierde con Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

En el marco de la fecha 5 del Grupo D de la Copa Conmebol Libertadores, en La Bombonera, Boca recibe a Cruzeiro en un duelo clave pensando en las aspiraciones de clasificar a los octavos de final del certamen continental más importante a nivel clubes en Sudamérica.
El elenco comandado por Claudio Úbeda viene de perder en sus últimas dos presentaciones y necesitará sumar de a tres para poder llegar con serias chances de avanzar a la siguiente instancia en la última fecha, en donde se enfrentará a Universidad Católica de Chile.
Cruzeiro, por su parte, empató en su visita a Chile en la última jornada y es uno de los punteros del grupo, con un solo punto más que Boca. Es por eso que en este duelo buscará sumar de a tres para tener un pie y medio en los octavos de final de esta Copa Conmebol Libertadores.
Qué pasa si Boca gana, empata o pierde ante Cruzeiro
- Si Boca le gana a Cruzeiro quedará como el líder de su zona, superando a los brasileños, hasta que juegue Universidad Católica y todo se definirá en la última fecha.
- Si Boca empata ante Cruzeiro se mantendrá detrás de los de Belo Horizonte y una victoria de Universidad Católica lo complica para la última fecha.
- Si Boca pierde ante Cruzeiro puede quedar eliminado el mismo jueves si Universidad Católica derrota a Barcelona.
Así está el Grupo D de la Copa Libertadores
Santiago Ascacibar recibió dos fechas de suspensión y se pierde el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores con Boca
Datos claves
- Boca Juniors enfrenta a Cruzeiro en La Bombonera por la quinta fecha del Grupo D.
- Claudio Úbeda dirige al equipo argentino, que llega tras sufrir dos derrotas consecutivas en el certamen.
- Octavos de final es el objetivo que Boca podría comprometer si pierde ante el club brasileño.