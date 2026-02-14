Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el triunfo de Independiente y el empate de San Lorenzo

La quinta fecha del Torneo Apertura 2026 tuvo continuidad este viernes por la noche, luego de haberse puesto en marcha el jueves con las victorias de Tigre y Argentinos Juniors. En esta ocasión, la acción se concentró exclusivamente en la Zona A, con tres encuentros que movieron la parte alta de la tabla.

La jornada se abrió en Avellaneda, donde Independiente logró un sólido triunfo por 2-0 frente a Lanús. El Rojo hilvanó su segunda victoria consecutiva, le quitó el invicto al Granate —que cayó por primera vez en el año— y alcanzó los nueve puntos, escalando hasta la tercera posición.

Luego, la noche se cerró con dos encuentros en simultáneo. En Santa Fe, Unión y San Lorenzo igualaron 0-0 en un partido protagonizado por una increíble cantidad de situaciones desperdiciadas por ambos equipos. Por su parte, Defensa y Justicia y Vélez no se sacaron diferencias en el duelo de invictos y empataron 1-1. Con este resultado, el Fortín logró mantenerse, momentáneamente, como líder solitario de la Zona A, con 11 puntos, mientras que el Halcón llegó a los nueve porotos.

La fecha continuará durante el fin de semana y se extenderá hasta el lunes, con varios compromisos atractivos. Entre ellos se destacan la visita de Banfield a Racing (sábado a las 17.30), el cruce entre Boca y Platense (domingo 19.30) y, como plato fuerte, el clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes (domingo 17.00).

Así quedó la tabla de posiciones

El fixture de la fecha 5 del Torneo Apertura

Jueves 12 de febrero

Tigre 1-0 Aldosivi (Zona B)

Argentinos Juniors 1-0 River (Zona B)

Viernes 13 de febrero

Independiente 2-0 Lanús (Zona A)

Defensa y Justicia 1-1 Vélez (Zona A)

Unión 0-0 San Lorenzo (Zona A)

Sábado 14 de febrero

17.30 – Banfield vs. Racing (Zona B)

19.45 – Huracán vs. Sarmiento (Zona A)

19.45- Talleres vs. Gimnasia Mendoza (Zona B)

22.00 – Atlético Tucumán vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)

22.00 – Independiente Rivadavia vs. Belgrano (Zona B)

Publicidad

Publicidad

Domingo 15 de febrero

17.00 – Gimnasia La Plata vs. Estudiantes de La Plata (Interzonal)

19.30 – Boca vs. Platense (Zona A)

22.00 – Instituto vs. Central Córdoba (Zona B)

22.00 – Rosario Central vs. Barracas (Zona A)

Lunes 16 de febrero

Deportivo Riestra vs. Newell’s | 19:00 horas | (Zona A)