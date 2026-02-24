El presidente de Atlético de Madrid criticó la sanción que impide a Prestianni jugar con Benfica la revancha ante Real Madrid: “Va a crear muchísimos problemas”

Gianluca Prestianni no podrá jugar para Benfica el partido revancha de los playoffs de la Champions League ante Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu debido a la sanción preventiva de un partido que le aplicó UEFA mientras sigue el curso de la investigación por sus supuestos comentarios racistas a Vinícius Júnior en la ida.

En club portugués consideró injusta la decisión, pero su apelación fue desestimada. Así y todo, viajó a la capital española con el futbolista argentino que incluso salió a entrenarse este martes con el resto de sus compañeros, a los que pidió poder acompañar.

El propio Rui Costa, presidente de Benfica, había dejado en claro que no estaban de acuerdo con la decisión de UEFA. “Tenemos un recurso porque entendemos que no hay nada probado y, por lo tanto, nada justifica la ausencia del jugador en este partido“, dijo al respecto.

Quien se pronunció en un sentido similar al portugués fue Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid que también se juega su boleto a octavos de final de la Champions League, ante Brujas, y se refirió a la jurisprudencia peligrosa que podría generar la sanción a Prestianni.

“La verdad que no es un problema nuestro en particular, pero sí es un problema en general porque toda esta sanción crea una serie de problemas importantes. Yo no digo que sea o no sea justa, lo que digo es que va a traer muchísimos problemas”, manifestó el directivo en su arribo al Estadio Metropolitano.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cómo afecta a Benfica la ausencia de Prestianni?

Joao Tralhao, ayudante de Mourinho que tomó su lugar en conferencia de prensa, respondió a la consulta sobre cómo podría afectar al Benfica la ausencia de Gianluca Prestianni a causa de la suspensión preventiva que decidió aplicarle UEFA.

ver también Rui Costa, Presidente de Benfica: “Prestianni está siendo crucificado por racista, y puedo garantizar que es todo menos racista”

“Ya hemos sido claros en que no íbamos a hablar del jugador sino del partido. Lo que podemos decir es que independientemente de quién salga al campo tenemos una identidad clara desde que llegamos. Ya hemos demostrado en los partidos que hemos jugado, que son varios, que mantenemos el mismo estilo juegue quien juegue“, respondió.

Y agregó:

“Mañana, independientemente de quién salga al campo, queremos mantener esa identidad, queremos ser un equipo que consiga tener un gran juego en un escenario que obviamente no es fácil porque estamos jugando contra el Real Madrid en el Bernabéu. Pero mantendremos nuestra identidad sin importar el rival”.

Publicidad

Publicidad

Data clave