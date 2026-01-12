Aunque la temporada está en marcha en el fútbol europeo, los equipos aprovechan para sumar fichajes en el mercado de pases invernal. Este lunes se conoció que Tottenham se impuso en la pelea ante Aston Villa y sumará a un jugador de renombre.

Se trata de Conor Gallagher, mediocampista que militó en el último año y medio en Atlético de Madrid. El Colchonero se desprende del inglés, que tendrá un nuevo pasaje por la Premier League, también en Londres, luego de lo que fue su paso por Chelsea.

Según confirmó Fabrizio Romano, Spurs completa la operación al abonar alrededor de 40 millones de euros, una cifra similar a la que desembolsó Atlético de Madrid a mediados de 2024 para sacarlo de los Blues.

De esta manera, Tottenham suma jerarquía para la segunda mitad de la campaña. Los liderados por Cuti Romero necesitan sumar buenos puntos, ya que se ubican más cerca de la zona de descenso que de la de clasificación a la zona de copas internacionales.

En el camino quedó el Aston Villa de Dibu Martínez, que también negoció con Atleti por la ficha del mediocampista. Sin embargo, fue el propio Gallagher el que tomó la decisión al final al priorizar a Tottenham en este movimiento.

Los números de Conor Gallagher en Atlético de Madrid

En una temporada y media, junto a Julián Álvarez en el Colchonero, Gallagher disputó un total de 77 compromisos entre todas las competencias, con aportes de 7 goles y 7 asistencias. Se va del conjunto madrileño sin títulos en esta oportunidad.

