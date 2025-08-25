Atlético de Madrid de Julián Alvarez, en plena crisis, a punto de dejar ir a una de sus figuras

El Atlético de Madrid de Diego Simeone todavía se está acomodando. Si bien ya inició la temporada 2025/2026 (ya jugó dos partidos, uno lo perdió con el Espanyol y el otro lo empató con el Elche), sigue en plenas negociaciones en las últimas horas del mercado de pases del verano europeo (cierra con la llegada del mes de septiembre).

Una de las principales tiene a Conor Gallagher como el protagonista. El mediocampista inglés que llegó al Colchonero junto a Julián Alvarez a mediados del año pasado y que, en un momento, se había ganado la confianza del entrenador y de los hinchas (que incluso le hicieron una canción que se escuchó en cada partido en el Estadio Metropolitano), forma parte de los jugadores prescindibles para el Cholo.

Por este motivo, la dirigencia del Atlético de Madrid, a cargo de Miguel Ángel Gil Marín y de Enrique Cerezo, se está moviendo a contrarreloj para transferir al ex Chelsea y hacer algo de caja, para contrarrestar la gran erogación que realizó entre julio y agosto con los refuerzos que llegaron (un total de 175 millones de euros).

En ese sentido, ya iniciaron conversaciones con el Crystal Palace, club por el que el volante tuvo su paso en la campaña 2021/2022 (antes de arribar a Stamford Bridge). En primer término, tratan de llegar a un acuerdo por una cesión de 12 meses. Sin embargo, todavía restan detalles para que pueda efectuarse.

En caso de llegar a buen puerto, el Atlético de Madrid podría conseguir mayor margen en el Fair Play Financiero con los montos para los salarios, en pos de avanzar con el caso de Nicolás González, quien ya advirtió que está dispuesto a bajarse el sueldo con tal de firmar con el Rojiblanco.

Atlético de Madrid necesita una victoria para no perderle pisada al Real Madrid y Barcelona

En tan solo dos fechas, tanto Real Madrid como Barcelona le sacaron 5 puntos de ventaja al Atlético de Madrid. Es que los del Cholo Simeone cayeron 2 a 1 con el Espanyol en la primera fecha y empataron 1 a 1 con el Elche en la segunda. Por lo tanto, precisa sumar de a tres lo antes posible. Eso es lo que intentará conseguir este sábado 30 de agosto contra el Deportivo Alavés.

