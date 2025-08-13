Llegó al Atlético de Madrid junto a Julián Alvarez y Diego Simeone ya se lo quiere sacar de encima

El Atlético de Madrid última detalles para lo que será su debut en LaLiga -y por consiguiente en la temporada- con el encuentro que disputará ante el RCD Espanyol este domingo 17 de agosto en Cornellá (el estreno como local en el Estadio Metropolitano se llevará a cabo la semana siguiente contra el Elche).

No obstante, como el mercado cierra recién el primero de septiembre, todavía puede haber movimientos. Tanto con alguna incorporación (como la que por estas horas circula que podría llegar a darse con Jadon Sancho), como con una o dos salidas, entre ellas, la de Conor Gallagher.

Resulta que el mediocampista inglés, que llegó al Atlético de Madrid a mediados del año pasado junto a Julián Alvarez, Alexander Sorloth, Robin Le Normand, Clement Lenglet y Juan Musso, ya no es imprescindible para Diego Simeone en el armado de su esquema, ya de cara a lo que será la campaña 2025/2026.

Es que recuperó a Pablo Barrios -que estaba trabajando diferenciado por una lesión- y con la incorporación de Johnny Cardoso, no hay mucho espacio para que el exChelsea tenga protagonismo. Es por eso que la dirigencia del Atleti está intentando transferirlo nuevamente hacia la Premier League para hacer algo de caja y regular los gastos con los salarios.

Vale recordar que Conor Gallagher arribó al Colchonero a cambio de 40 millones de euros, cifra que en este mercado Miguel Ángel Gil Marín (dueño del Atlético de Madrid) y Enrique Cerezo (presidente) están buscando por todas las vías recuperar, para equilibrar los 175 millones que llevan invertidos en las últimas semanas en refuerzos.

Atlético de Madrid hará un esfuerzo por Sancho si ingresa dinero por Gallagher

Atlético de Madrid se mantiene alerta al mercado de pases. Si bien ya parece estar conforme con lo jugadores que sumó (Álex Baena, Thiago Almada, Marc Pubill, Johnny Cardoso, Matteo Ruggeri, Dávid Hancko y Giacomo Raspadori), espera una oportunidad para hacerse con Jadon Sancho, quien el Manchester United pretende vender.

Entre ambos clubes ya hubo conversaciones, pero todavía sin llegar a un acuerdo, dado que desde Old Trafford no pretenden soltar al extremo por menos de 20 millones de euros. Es ahí en donde entra Conor Gallagher, puesto que si el Atleti logra venderlo, utilizarían parte de los ingresado para el jugador de último paso por el Chelsea en condición de cedido.

