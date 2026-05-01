En Países Bajos evalúan repetir hasta 113 partidos de primera división tras descubrir un error legal crítico

El PSV Eindhoven se consagró campeón de la Eredivisie hace ya un par de semanas y con varias fechas de anticipación en la temporada 2025/26. Sin embargo, toda la credibilidad de la primera división neerlandesa está en jaque luego de que se conociera un problema de registro de jugadores masivo, que ha llenado de preguntas a la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB).

El caso que destapó la olla fue el del futbolista Dean James, que milita en el Go Ahead Eagles de la primera división. James, nacido en los Países Bajos, debutó el pasado 20 de marzo en el fútbol de selecciones, pero representando a Indonesia. Luego volvió a jugar en la Eredivisie, lo cual activó un problema de elegibilidad que tiene como fundamento las propias leyes del país.

Según explicaron en el podcast De Derde Helft, el que Dean James haya elegido representar a Indonesia, provocó que renunciara a su ciudadanía como neerlandés, transformándolo en un extranjero y entrando en conflicto entonces con las leyes de trabajo de los Países Bajos. Y es que James necesitaría entonces una visa de trabajo para poder vivir y ser futbolista en el país.

Pero claro, con un país con tantos futbolistas nacionalizados en otros seleccionados, como Cabo Verde o Surinam, el problema no sólo se enfoca en Dean James, sino en decenas de casos. Así lo señaló el experto en deporte y derecho, Marjan Olfers, en diálogo con ESPN.

El caso de Dean James destapó otros 25 casos. (Getty)

“Si un jugador cede su ciudadanía neerlandesa, ingresa en otra jurisdicción. Se transforma en un extranjero. Y, entonces, se necesita un permiso para poder trabajar en el país”, explicó, simplificando una cuestión que realmente se vuelve bastante más complicada.

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El caso se elevó a la KNVB y hasta 113 partidos podrían repetirse

El NAC Breda, equipo rival del Go Ahead Eagles en el primer partido que jugó Dean James luego de nacionalizarse para Indonesia, elevó una denuncia a la Federación, lo cual hizo saltar otros 25 casos de jugadores donde el mismo problema legal entraría en efecto.

El capitán de Surinam, Tjaronn Chery, también juega en la Eredivisie habiéndose nacionalizado. (Getty)

En un primer momento, la KNVB falló en contra de la denuncia del NAC Breda, señalando que no fue un caso de mala fe, sino de ignorar esa ley de los Países Bajos. Sin embargo, el club apeló y llevó el caso a la corte.

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El caso de Dean James está siendo estudiado por un juzgado en Utrecht, y, de fallar en favor de la denuncia del NAC Breda, esto podría desencadenar en hasta 113 partidos donde el mismo caso entraría en rigor. La corte podría incluso fallar en favor de una repetición de todos estos partidos.

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