Joao Fonseca eligió a los cinco mejores futbolistas brasileños de la historia

El Garoto enfrentará a Jakub Mensik por los cuartos de final de Roland Garros en lo que es su mejor participación en París desde que es profesional.

Uno de los tenistas del momento es Joao Fonseca. El brasileño descolló en sus inicios como profesional gracias a su derecha descomunal, pero le faltó regularidad. Igualmente fue campeón a nivel ATP. En este Roland Garros llegó como una de las promesas y al abrirse el cuadro con la baja de Alcaraz y la caída de Sinner, el Garoto se estableció como un firme candidato al título.

En pleno Roland Garros, Joao Fonseca se prestó a un juego con TNT Sports y le preguntaron su ranking de los 5 mejores futbolistas brasileños de todos los tiempos. Su primera respuesta descolocó a todos al elegir a Lionel Messi, pero luego -entre risas- se rectificó y dio la lista de compatriotas.

Los 5 mejores futbolistas, según Fonseca

1- Pelé

2- Ronaldo

3- Romario

4- Ronaldinho

5- Neymar

Fonseca sueña con su primer Grand Slam

El Garoto comenzó de menor a mayor su participación en Roland Garros. Luego de superar con algunas dudas a Luka y Prizmik en las dos primeras rondas, al brasileño le llegó la difícil misión de enfrentar a Novak Djokovic. El serbio se impuso en los dos primeros sets, pero Fonseca reaccionó y se quedó con un duelo épico en cinco sets.

Joao Fonseca en Roland Garros. (Foto: Getty).

Luego llegó el turno de jugar contra Casper Ruud, un tenista con recursos y experiencia que también soñaba con ganar su primer Grand Slam. El Garoto jugó un tenis espectacular y se quedó con la victoria en cuatro sets. Este martes se verá las caras contra Jakub Mensik por los cuartos de final, otra de las grandes promesas jóvenes del circuito. Cabe destacar que es la primera vez que Fonseca se establece como candidato al título en un Major.

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