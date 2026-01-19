Mbappé se refirió a los silbidos de los hinchas de Real Madrid: “Entiendo a la gente”

Después de la salida de Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa de España ante Barcelona, Real Madrid quedó eliminado de la Copa del Rey frente a Albacete. Luego de eso, venció a Levante en un Santiago Bernabéu que recibió con muchos silbidos a gran parte de los futbolistas y ahora fue Kylian Mbappé el que rompió el silencio y se refirió a dicha cuestión que mantiene en vilo a todos.

Mientras Álvaro Arbeloa quedó a cargo del plantel profesional, en teoría hasta final de temporada, la relación entre los jugadores y los hinchas parece estar totalmente rota. En ese sentido, en la previa del enfrentamiento contra Mónaco por la séptima fecha de la UEFA Champions League, el delantero francés protagonizó una conferencia de prensa en la que no ocultó su opinión.

Lo cierto es que el atacante de 27 años no tardó en hacer público su pensamiento. “Yo entiendo a la gente“, sentenció Mbappé en primera instancia. “Antes de ser futbolista, yo era un joven que miraba todos los partidos de fútbol y cuando yo no estaba contento hablaba mal de los jugadores o si tenía la suerte de estar en el estadio pitaba (silbaba)”, agregó como ejemplo.

Kylian Mbappé, delantero francés de Real Madrid.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “La única oportunidad para la gente y el madridismo de expresar su sentimiento en el estadio es pitar“, añadió Kylian entendiendo la reacción de los hinchas contra los jugadores. “Lo entiendo porque no hacemos las cosas bien“, reconoció en una especie de autocrítica como líder del vestuario merengue.

Pocos segundos más tarde, Kiki se tomó el tiempo para hacer una aclaración que resonó fuerte. “La única cosa que no me gustó del último día es que, si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla“, afirmó Mbappé y sorprendió a todos. “No hay que pitar más a algunos jugadores, porque la culpa no es de ellos, es la culpa de todo el equipo“, sumó inmediatamente después.

Para culminar con sus declaraciones durante la conferencia de prensa, expresó: “Tenemos el carácter y la personalidad para cambiar esto en el campo y tenemos todo el madridismo con nosotros. No veo que estén contra nosotros, solo está enfadado y es normal“. Ahora sí, para cerrar sus dichos, Mbappé puso el foco en el equipo y argumentó: “Hay que ganar partidos y jugar bien“.

