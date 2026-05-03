Error garrafal de Senne Lammens que le regaló el empate al Liverpool

Manchester United se había ido al entretiempo ganando merecidamente 2 a 0 sobre el Liverpool en el Old Trafford gracias a los goles anotados por Matheus Cunha (con un leve desvío en Alexis Mac Allister) y Benjamin Sesko, en uno de los partidos correspondiente a la jornada 35 de la Premier League 2025/2026.

No obstante, en el complemento los de Arne Slot reaccionaron. Primero, a los dos minutos de reiniciado el juego, encontraron el descuento mediante Dominik Szoboszlai. Y a los 11 el empate a través de Cody Gakpo, quien aprovechó un error del arquero Senne Lammens.

El guardameta belga quiso salir jugando desde abajo, pero le entregó la pelota a Alexis Mac Allister en la medialuna del área. El mediocampista de la Selección Argentina entregó rápido para Szoboszlai que habilitó al atacante neerlandés que solo debió definir para firmar el 2 a 2.

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Gakpo aprovecha el error de Lammens en la salida de balón.#PremierLeague #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/jKSCz8bwnH — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 3, 2026

De todas maneras, el Manchester United logró enmendar su error. A los 77 minutos llegó el tanto de Kobbie Mainoo, para lo que fue el 3 a 2 definitivo, victoria con la que los de Michael Carrick aseguraron su clasificación a la UEFA Champions League de la próxima temporada, luego de un año en el que no tuvo participación internacional.

Liverpool debe definir su puesto en la Champions con sus próximos compromisos

Al caer con el Manchester United, el Liverpool quedó cuarto con 58 puntos, 6 más que el Bournemouth que ayer derrotó 3 a 0 al Crystal Palace. Le queda enfrentar al Chelsea, Aston Villa y Brentford, partidos en los que debe cosechar la mayor cantidad de puntos para asegurar su lugar en la próxima UEFA Champions League.

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En síntesis