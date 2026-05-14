La pelea que protagonizaron Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde traspasó todos los límites y por esa misma razón fue que desde Real Madrid los multaron con una suma de medio millón de euros. Pero claro, no solo aparece este bochorno que se filtró, sino que el presente deportivo del elenco español no es el mejor.

Fue una temporada para el olvido. Si bien aún restan dos encuentros para culminar con LaLiga 2025-2026, todos los trofeos quedaron en poder de otros equipos que no fueran los madrileños. Por eso mismo, Florentino Pérez estalló en sus últimas apariciones públicas. Y ahora, se vendrá una renovación.

Fede Valverde celebrando un gol con Real Madrid.

Aprovechando que en el Merengue buscarán cambiar a algunos nombres, y porque también quieren volver a las primeras planas, en Manchester United no solo acordaron la continuidad de Michael Carrick al frente del plantel, sino que también quieren darle refuerzos de categoría para que puedan volver a ganar la Premier League y también se clasifiquen a la Champions League, certamen que no conquistan desde la temporada 2007-2008.

En todo este raid mediático, llegó la afirmación de uno de los periódicos más importantes de Inglaterra, The Mirror, que anunció que desde la dirigencia de los Red Devils están preparando una oferta por el mediocampista uruguayo que llegó desde Peñarol.

El informe que publicó la fuente citada indica que los directivos de Real Madrid consideran una posible salida para el montevideano de 27 años, sobre todo por lo que fue el conflicto con Tchouaméni. Por ahora, no hubo una oferta, pero Valverde ingresa en la órbita del club presidido por los hermanos Joel y Avram Glazer.

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Federico Valverde, figura de Uruguay.

El futuro de Valverde, bajo análisis

Pajarito tiene contrato con Real Madrid hasta junio de 2029 y continúa siendo una pieza importante desde lo futbolístico. Sin embargo, el desgaste que provocó la situación cambiaron el escenario alrededor de su continuidad. De hecho, la decisión final sobre su futuro también dependerá del próximo entrenador del club, puuesto para el que José Mourinho aparece como el principal candidato.

Mientras tanto, Valverde sigue recuperándose del traumatismo craneoencefálico sufrido tras el altercado con Tchouaméni y permanecerá fuera de las canchas entre 10 y 14 días, según informó oficialmente Real Madrid.

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