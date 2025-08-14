Estuvo valuado en 130 millones, tiene 25 años y ahora se interpone en el futuro del Diablito Echeverri en Europa

A finales del mes de julio se conoció que Pep Guardiola no tenía intenciones de contar con Claudio Echeverri en el Manchester City para esta temporada, y el club buscaba enviarlo a préstamo. El ideal era Girona, club miembro del City Group, pero el Diablito entabló conversaciones con la Roma de Italia, y empujaba por esa transferencia, algo que parece que finalmente no sucederá.

Y es que mientras el Manchester City traba la negociación de Echeverri, la Roma ya ha empezado a buscar un jugador de perfil similar por otro lado, y han avanzado en las negociaciones con el futbolista Jadon Sancho. El extremo inglés, de 25 años, fue colgado del Manchester United por Rúben Amorim, Chelsea decidió no hacer uso de su opción de compra y también busca nuevo club.

Jadon Sancho no funcionó en Manchester United y ahora se interpone en el futuro de Echeverri en Roma.

Sancho supo estar valuado en 130 millones de euros, y el United le pagó 85 millones al Borussia Dortmund para ficharlo en 2021. Su paso por los Red Devils no fue lo esperado, y el periodista italiano Filippo Biafora aseguró que está todo encaminado para que tanto él como Leon Bailey lleguen al equipo de la capital italiana.

Con estos dos nombres en negociaciones avanzadas y cercanos a fichar con la Roma, la posición estaría más que cubierta y se desvanece la opción de Echeverri de dar el salto al club italiano. Con ello estaría prácticamente obligado a aceptar la idea inicial del City Group y conformarse con el lugar en Girona.

Los números de Echeverri en Manchester City

Desde su arribo al club en febrero pasado, en pleno desarrollo de la temporada europea, Claudio Echeverri logró disputar tan solo 64 minutos de juego oficiales, repartidos en tres partidos. Guardiola optó por dejarlo descansar tras la participación en el Sudamericano Sub 20, y mientras se adaptaba al plantel.

Publicidad

Publicidad

Echeverri tuvo su momento soñado en el Mundial de Clubes, pero no fue suficiente para convencer a Guardiola.

Su debut fue recién en mayo, ingresando en el complemento de la final de la FA Cup ante Crystal Palace. Luego jugó 5 minutos ante Fulham por la última jornada de la Premier League y ya en junio completó 45 minutos, en lo que fue su debut como titular frente al Al Ain por el Mundial de Clubes, partido en el que convirtió su primer gol con el equipo y donde también se lesionó.

Con el Mundial Sub 20 por delante (a disputarse en Chile entre septiembre y octubre) de este año, Echeverri seguramente será convocado y se perderá los primeros meses de competencia en la temporada europea, por lo que correrá de atrás en cualquier club que termine jugando en la 2025/26.

Publicidad