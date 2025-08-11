El Atlético de Madrid de Julián Alvarez busca una estrella antes del debut en LaLiga

El Atlético de Madrid quedó en deuda con sus hinchas luego de lo que fue su rendimiento en la última temporada. Se ubicó tercero en LaLiga, fue eliminado en la Semifinal de la Copa del Rey a manos del Barcelona, fue desplazado por el Real Madrid de los Octavos de Final de la UEFA Champions League y en el Mundial de Clubes no pudo pasar más allá de la primera ronda.

Por eso, hubo un recambio importante en el plantel que comanda Diego Simeone. Se despidieron nombres resonantes como los de Rodrigo De Paul, Ángel Correa, Rodrigo Riquelme, Axel Witsel, César Azpilicueta y Samuel Lino, y llegaron: Matteo Ruggeri, David Hancko, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Alex Baena, Marc Pubill y Giacomo Raspadori.

Pero eso no sería todo. La dirigencia del Atlético de Madrid, en pos de darle la mayor cantidad de opciones posibles al Cholo, estaría planeando un último fichaje antes de su debut en LaLiga que, sin dudas, sacudiría al fútbol español y, en este caso, el inglés, teniendo en cuenta la procedencia del protagonista en cuestión.

Se trata de Jadon Sancho, quien, conforme a un reporte del medio alemán Sport1, se encuentra muy cerca de ser la nueva incorporación del elenco de la capital española. El extremo, de último paso por el Chelsea, todavía depende del Manchester United, con quien desde la Península Ibérica se encuentran en conversaciones.

El otro club implicado es el Borussia Dortmund, en donde Sancho llegó a jugar en dos procesos, que está detrás de él, pero, al parecer, el Atlético de Madrid es, por estas horas, el único dispuesto a negociar por una suma cerca a los 28 millones de euros que está tasada su ficha.

Los números de Jadon Sancho en la última temporada

Jadon Sancho sumó en el Chelsea, durante la temporada 2024/2025, 42 presencias, con las que llegó a registrar 2426 minutos en cancha. Marcó 5 goles y asentó 10 asistencias. Fue parte del plantel campeón de la Conference League, a diferencia de lo que sucedió en el Mundial de Clubes, certamen que el inglés no jugó porque los Blues se negaron a ejecutar una cláusula de 30 millones de euros.

