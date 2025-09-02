Es tendencia:
Lo confirmó Fabrizio Romano: el futbolista inglés que provocó la caída del pase de Dibu Martínez al Manchester United

El periodista reveló detalles inéditos de la frustrada transferencia del arquero argentino.

Por Germán Celsan

Emiliano Martínez y la verdad detrás de su frustrada transferencia al Manchester United
El mercado de pases en el fútbol europeo está oficialmente cerrado, y uno de los traspasos de los que más se habló en estos meses, no llegó a concretarse. La salida de Emiliano ‘Dibu’ Martínez del Aston Villa, con rumbo a Manchester United, no se materializó a pesar del interés de los dos clubes y del arquero argentino por llevar a cabo esta negociación.

En las horas finales de la ventana de transferencias, quien reveló detalles inéditos de cómo se estaba manejando la negociación fue Fabrizio Romano. El especialista en el mercado dio a conocer que uno de los principales responsables de que el traspaso no se llevara a cabo fue Jadon Sancho.

Jadon Sancho frustró el pase de Dibu Martínez a Manchester United. (Getty)

El extremo inglés de 25 años regresó al United tras su cesión en Chelsea, y tiene contrato por una temporada más con los Red Devils, que tenían la intención de usarlo como moneda de cambio por Dibu Martínez en un intercambio de jugadores. Sin embargo, Sancho sólo aceptó ir al conjunto de Birmingham a préstamo, y no con una transferencia completa, lo que frustró el pase de Dibu.

“Con el United, el acuerdo estaba hasta la mañana del lunes. Pero lo que querían hacer en Manchester United era un intercambio, permanente, entre Emiliano Martínez y Jadón Sancho“, reportó Fabrizio Romano en diálogo con talkSPORT Radio. “No querían involucrar nada de dinero en la transacción, con una valuación de alrededor de 25 millones para ambos jugadores. Pero escuché que eso será imposible, porque Sancho se irá a préstamo. Sancho no acepta un traspaso permanente“, detalló.

Dibu Martínez deberá pelear el puesto en Aston Villa

El arquero de la Selección Argentina fue uno de los capitanes del conjunto de Birmingham en la temporada pasada. Sin embargo, Unai Emery entendía que no lo tendría en sus filas esta temporada y relegó al arquero argentino tras la contratación del neerlandés Marco Bizot.

Marco Bizot, el nuevo rival en el arco del Aston Villa para Dibu Martínez. (Getty)

Bizot, de 34 años, llegó al conjunto inglés proveniente del Stade Brestois y fue la elección de Emery en dos de los tres partidos de Premier League disputados hasta el momento. Bizot no recibió goles en el empate vs. Newcastle de la primera fecha, pero ante Crystal Palace, su equipo cayó por 3 a 0. En contraparte, Dibu atajó ante Brentford, donde no pudo evitar la caída del Villa, por la mínima.

germán celsan
Germán Celsan

