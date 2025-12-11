Franco Mastantuono no juega en Real Madrid: los motivos de su poca actividad y el peligro de cara al Mundial 2026

La gente suele preguntarse mucho por qué no juega Franco Mastantuono en Real Madrid y lo cierto es que los problemas asoman de cara al Mundial 2026 para él. Sí, el futbolista de 18 años, no suma minutos desde hace más de un mes. Más precisamente desde el 1 de noviembre que no vemos a Mastantuono jugar al fútbol. Fue su última jornada, jugando correctamente ante Valencia.

Tras ese partido, el ex River acumula ocho encuentros sin sumar actividad. Es que en cuatro compromisos estuvo lesionado y en los otros cuatro sí estuvo convocado, pero no salió del banco de suplentes. No sumó minutos porque Xabi Alonso, el ahora cuestionado director técnico del combinado Merengue, no lo hizo jugar.

¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué está sucediendo? Es muy sencillo de explicar, aunque difícil predecir qué va a suceder después. Mastantuono, recordemos, debutó el 19 de agosto ante Osasuna. Fueron algunos minutos de sensaciones positivas, pero tampoco es que destacó demasiado. Poco a poco su titularidad fue, no te digo indiscutida, pero estuvo muy presente en los diferentes esquemas armados por Xabi Alonso.

El DT de Real Madrid puso al de Azul desde el arranque en la Champions League contra Olympique de Marsella y en La Liga ante conjuntos como Levante, Real Oviedo y Mallorca. Incluso, Mastantuono se ganó la convocatoria de Lionel Scaloni para la Selección Argentina, siendo de la partida en su primer encuentro tras dicha citación y sumando bastantes minutos también contra Ecuador.

Es decir, Mastantuono irrumpió fuerte, tanto en la Albiceleste como en Real Madrid, llegando y siendo titular. Pero, poco a poco, algo sucedió y es que Xabi Alonso le empezó a dosificar los minutos, incluso dejándolo afuera de partidos importantes. Ante Atlético de Madrid, el primer encuentro fuerte que podía tener, jugó apenas media hora. Ingresó y no destacó demasiado. Contra Juventus sumó solamente seis minutos. Y, frente a Barcelona, fue al banco pero no ingresó.

Después de eso, a la baja actividad se sumó algún que otro buen rendimiento, pero todo nos hacía pensar que Mastantuono había perdido su lugar. Ahora, hay algo importante que aclarar: el propio futbolista habló y dijo que, desde el segundo partido del Mundial de Clubes con River, que venía sintiendo un fuerte dolor. Sucede que sufre una pubalgia, una lesión que, mal recuperada, puede ser un grave problema crónico para cualquier futbolista.

Se trata de una lesión que, por ejemplo, recientemente sufrió Lamine Yamal. Es un dolor persistente que te limita completamente y que encima tiene una recuperación muy lenta, en la que se necesita demasiada paciencia. De hecho, el propio Xabi Alonso confirmó, diciendo que el chico venía sufriendo y que por eso decidieron parar la pelota.

Esto repercute directamente en sus chances para la Copa del Mundo. El propio Ariel Ortega, histórico de River, dijo que ojalá que Mastantuono se meta en el Mundial, pero que hay muchas alternativas en esa posición y que tiene que tener tres o cuatro meses espectaculares con Real Madrid para poder ser incluido en la lista definitiva de Scaloni.

Franco apenas está recuperando su forma. Sin embargo, encima, Real Madrid tiene sus necesidades porque ganó solamente uno de sus últimos cinco partidos por La Liga de España y su técnico está en la cuerda floja. Hinchas, dirigentes y periodismo están cuestionando fuerte sus sistemas de juego, su manera de ubicar a los futbolistas en el campo y su gestión de grupo.

