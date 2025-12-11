Sin continuidad en Real Madrid, Franco Mastantuono podría tomar una decisión pensando en el Mundial 2026

El inicio de temporada en Real Madrid no fue el esperado para Franco Mastantuono. Si bien fue titular en su llegada al club, una pubalgia lo tuvo a maltraer durante un mes, por lo que perdió terreno en la consideración de Xabi Alonso en medio del mal momento futbolístico del equipo.

Tal es así que desde su regreso a las convocatorias, el mediocampista ofensivo de 18 años no sumó minutos. Si bien fue citado en cuatro oportunidades, en las mismas integró el banco de suplentes y el entrenador se decantó por otros futbolistas en su posición.

Teniendo en cuenta este panorama, el ex River deberá definir su futuro de cara al próximo mercado de pases ya que con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, tiene que sumar minutos pensando en la convocatoria de 26 jugadores que hará Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

Si bien es apresurada una salida del Merengue a menos de seis meses de su llegada, Mastantuono deberá cambiar su situación para llegar con continuidad a los próximos llamados del DT de la Albiceleste, debido a que lo tiene bien considerado para participar en la Copa del Mundo.

Cabe destacar que parte de su ausencia en Real Madrid se debe a lo físico, ya que poco a poco se está recuperando de la pubalgia. Días atrás en conferencia de prensa, el mismo Xabi Alonso reveló que aún no le dio minutos al argentino ya que lo están llevando con tranquilidad.

“Está recuperando la forma física poco a poco, debido a su pubalgia”, comentó Xabi Alonso ante la prensa presente en el auditorio del Estadio Santiago Bernabéu, aclarando así que el motivo de la ausencia en el campo de juego de Franco Mastantuono sigue siendo la lesión que lo apartó de los terrenos de juego los últimos 40 días.

Publicidad

Publicidad

Su última aparición tuvo lugar allá por el ya lejano 1 de noviembre, en un encuentro contra Valencia por La Liga de España. Ese cotejo culminó con una apabullante victoria de la Casablanca por 4-0.

ver también El drama que vive Franco Mastantuono en Real Madrid tras otro partido sin jugar: “Ya prepara las valijas”

Los números de Franco Mastantuono en la temporada

A lo largo de la temporada 2024/25, el mediocampista ofensivo de 18 años lleva disputados un total de 12 partidos con la camiseta de Real Madrid, en los que convirtió un gol y aportó una asistencia. Además recibió 3 tarjetas amarillas en 689 minutos en cancha.

En síntesis

Franco Mastantuono perdió la continuidad en el Real Madrid tras sufrir una pubalgia .

perdió la continuidad en tras sufrir una . Xabi Alonso aclaró que la ausencia se debe a la recuperación física del jugador.

aclaró que la ausencia se debe a la recuperación física del jugador. Su última participación fue el 1 de noviembre en la victoria ante Valencia.

Publicidad