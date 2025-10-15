Fue revelación en el Aston Villa de Dibu Martínez, se tentó con los millones de Arabia y ahora vive un duro momento en Turquía: “Hemos contratado un psicólogo”

Un presente difícil, tanto a nivel deportivo como personal, he terminado de confirmar que Jhon Durán no tomó las mejores decisiones para su carrera deportiva desde que decidió desvincularse de Aston Villa, a inicios de este 2025, para con tan solo 21 años y un futuro más que prometedor en Europa recalar en Al Nassr para ser compañero de Cristiano Ronaldo en el fútbol árabe.

El delantero colombiano de quien supo ser muy elogioso Dibu Martínez llevaba convertidos 12 goles en 29 partidos con Los Villanos, lo que no solo había mejorado considerablemente su posicionamiento en el plantel sino que además le había valido el interés de otros importantes equipos del Viejo Continente.

Pero Al Nassr desembolsó 77 millones de euros por su fichaje y tentó al jugador con una muy jugosa propuesta salarial para dar un paso que finalmente terminaría perjudicándolo tanto en la progresión de su carrera a nivel de clubes como en la Selección de Colombia. Incómodo en Arabia, encontró rápido la oportunidad de regresar a Europa, a pedido de José Mourinho en Fenerbahce.

Pero el club que tenía aspiraciones a disputar la fase de liga de la Champions League terminó siendo eliminado por Benfica en los playoffs clasificatorios y el objetivo principal se frustró demasiado rápido. Su aporte no ayudó, porque la historia comenzó con una llegada tarde a la pretemporada, continuó con un único gol en seis partidos y empeoró con una lesión que lo ha mantenido inactivo desde el 28 de agosto.

El colombiano no tiene fecha cierta de regreso en Fenerbahce.

Mientras Durán continúa entrenándose diferenciado del grueso del plantel, el presidente de Fenerbahce, Sadettin Saran, dio detalles del difícil momento que atraviesa: “Jhon Duran estuvo realmente herido. Me reuní con su médico en España y vi su resonancia magnética yo mismo. Hemos contratado a un psicólogo para los jugadores. Creo que él mejorará con esto. Pero lo estamos haciendo principalmente para fortalecer el espíritu de equipo”.

Nuevo DT por conquistar

Aunque todavía no hay fecha cierta para el regreso a las canchas de Jhon Durán, pues Saran se limitó a decir que “ha empezado a correr y volverá en algunas semanas”, se agregó a su lista de tareas la de conquistar a un nuevo entrenador después de la salida de José Mourinho tras el frustrado intento de ingresar a la fase de liga de la Champions League.

El elegido por la dirigencia tras la salida del portugués, que curiosamente asumió al frente de Benfica, fue el italiano Domenico Tedesco, quien se formó en la escuela alemana trabajando con categorías juveniles de Stuttgart y Hoffenheim, para luego dar el salto a Primera División con Schalke 04, Spartak Moscú y Leipzig antes de llegar a Turquía, además de su experiencia de dos años al frente de la Selección de Bélgica.