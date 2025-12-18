A 3 años del Mundial, Papu Gómez rompió el silencio sobre su vuelta a las canchas: “Es como estar en la cárcel”

A exactamente 3 años de la consagración de la Selección Argentina en Qatar 2022, este tiempo estuvo lejos de ser el esperado por él y por todos. Alejandro Gómez, que estuvo dos años sancionado por dopaje, también se alejó de sus compañeros y acaba de romper el silencio sobre cómo vivió esta complicada etapa en su carrera, ahora que volvió a jugar profesionalmente.

De esta manera, el campeón del mundo que actualmente se desempeña en Pádova de la segunda división del fútbol italiano, se encargó de revelar detalles que eran desconocidos hasta el momento. En ese sentido, el Papu realizó una entrevista exclusiva con La Gazzetta dello Sport en la que hizo referencia a las diversas cuestiones adversas que tuvo que afrontar.

Lo cierto es que el volante ofensivo con pasado en Arsenal de Sarandí y San Lorenzo, hizo hincapié en su vuelta a las canchas y también al día día de los entrenamientos. “Soy un espíritu libre, me cuesta adaptarme a la rutina, para mí es como estar en la cárcel“, sentenció en primer lugar. “Ahora solo estoy concentrado en recuperar el tiempo perdido“, añadió más tarde.

Alejandro Gómez, durante la Copa del Mundo 2022.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex conductor futbolístico de Atalanta, amplió su discurso al respecto. “Quiero volver a disfrutar del fútbol…”, deslizó con un tono que evidencia sus sentimientos. Y como si eso no fuera suficiente, el Papu Gómez dejó un adelanto de lo que hará. “Si todo va bien, me gustaría jugar otros tres o cuatro años más“, advirtió.

En cuanto a lo ocurrido cuando fue sancionado por dopaje, el bonaerense fue tajante. “Algunas personas desaparecieron“, comenzó. “Otras, y no me lo esperaba, se mantuvieron muy cerca de mí. A veces, las cosas malas que te pasan sirven para comprender quién realmente quiere estar a tu lado y quién no. He comprendido muchas cosas”, completó después.

Luego, en una sintonía similar a la anterior, hizo una importante aclaración con los hinchas. “En Instagram y en la calle, los aficionados me demostraron un cariño increíble tras la sanción“, esclareció el experimentado mediocampista. “Pero ya no soy tan activo en las redes sociales, ese mundo un poco falso me ha cansado”, agregó instantes más tarde en la entrevista.

