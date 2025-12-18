Con Aaron Anselmino otra vez lesionado, Chelsea hizo saber a Borussia Dortmund su decisión

Incluso afectado por una seguidilla de lesiones que amenazó con dificultar su adaptación, Aaron Anselmino logró seducir tanto al entrenador de Borussia Dortmund, Niko Kovac, como a la directiva en lo que va de su cesión desde Chelsea.

Tal es así que Sebastian Kehl, director deportivo del club alemán, confirmó públicamente el deseo de hacerse del fichaje definitivo del ex defensor de Boca que también es seguido de cerca por Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Sin embargo, no recibieron desde Londres la respuesta que esperaban.

Incluso cuando el jugador de 20 años se ha mostrado propenso a las lesiones, algo que podría perjudicarlo seriamente en el desarrollo de su incipiente carrera, en Chelsea confían en que se convertirá en un futbolista de élite para Europa en los próximos años y por esa razón manifestaron se negativa a cualquier propuesta de transferencia definitiva.

Anselmino ha vuelto a quedar fuera de la última convocatoria de Niko Kovac por una lesión en el muslo que le impidió jugar el pasado domingo ante Friburgo, por la Bundesliga y, según expresó este jueves el propio entrenador en conferencia de prensa, tampoco estará disponible para enfrentar al Borussia Monchengladbach este viernes, en el que será el último partido del año para el Dortmund.

Chelsea le negó a Borussia Dortmund cualquier intento de comprar la ficha de Anselmino. (Getty).

Los números de Anselmino en Borussia Dortmund

Desde su llegada a Borussia Dortmund cedido por Chelsea a inicios de la presente temporada, Aaron Anselmino ha disputado cinco partidos por la Bundesliga, con aporte de un gol, tres por Champions League y uno por la Copa de Alemania.

Sin embargo, han sido muchas sus ausencias a causa de diferentes lesiones. Tras firmar un buen debut en el partido que terminó con victoria 3-0 sobre Unión Berlín, se perdió los siete siguientes a causa de un desgarro. En total, ha faltado en diez de los veintidós partidos que jugó el equipo.

