Napoli vs. AC Milan EN VIVO y ONLINE vía DSports por la Supercopa de Italia: minuto a minuto

En el Al-Awwal Park, por la semifinal de la Supercopa de Italia, se enfrentan los napolitanos y el Rossoneri. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

La posible formación de Napoli

Vanja Milinkovic-Savic; Sam Beukema, Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno; Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka, Scott McTominay, Rafa Gutierrez; Noa Lang, David Neres; Rasmus Hojlund. DT: Antonio Conte.

La posible formación de AC Milan

Mike Maignan; Koni De Winter, Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic; Alexis Saelemaekers, Ruben Loftus-Cheek, Luka Modric, Adrien Rabiot, Davide Bartesaghi; Christian Pulisic, Christopher Nkunku. DT: Massimiliano Allegri.

Por Julián Mazzara

La última vez que se enfrentaron fue victoria de Milan por 2-1 ante Napoli por la fecha 5 de la Serie A.
© Marco Luzzani/Getty ImagesLa última vez que se enfrentaron fue victoria de Milan por 2-1 ante Napoli por la fecha 5 de la Serie A.

Este jueves 18 de diciembre, se enfrentan Napoli y AC Milan por la semifinal de la Supercopa de Italia en el Al-Awwal Park, ubicado en Riad, Arabia Saudita. El encuentro comienza a las 16:00 horas (Argentina) y se puede ver por DSports. Además, el árbitro es el italiano Luca Zufferli.

julián mazzara
Julián Mazzara

