Ganó la Eurocopa, jugó más de 500 partidos y una rotura de ligamentos lo retiró a los 34 años: “Gracias por todo”

Alessandro Florenzi decidió colgar los botines luego de dejar atrás una complicada lesión. En la última temporada, jugó apenas 4 minutos.

Por Joaquín Alis

Alessandro Florenzi anunció su retiro a los 34 años
Alessandro Florenzi anunció su retiro a los 34 años

Con la temporada 2025/26 recién iniciada, Alessandro Florenzi decidió ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional. A sus 34 años, el defensor italiano anunció su retiro a través de sus redes sociales, luego de haber sumado apenas 4 minutos en el año con la camiseta del Milan.

Quiero agradecer a cada compañero, entrenador, miembro del personal y director técnico, sin excepción: día tras día, su apoyo y profesionalismo me han permitido crecer como persona y como futbolista“, escribió el romano junto con un video emotivo. “Gracias por todo“, agregó.

Fueron 14 años de carrera para el lateral derecho, que surgió futbolísticamente en Roma, pero también vistió las camisetas de Crotone, PSG, Valencia y Milan. Entre sus logros más importantes se encuentra la Eurocopa 2021 con Italia, en la que solo pudo participar de dos encuentros (el debut y la final) por una lesión en el gemelo.

La lesión que culminó la carrera de Florenzi

El principio del fin para la carrera de Alessandro Florenzi fue la grave lesión de ligamento cruzado y menisco que sufrió en julio de 2024. Sucedió luego de un choque con Erling Haaland, cuando enfrentaba en Manchester City en un partido amistoso de pretemporada.

Pasaron ocho meses hasta que el italiano volvió a estar a disposición. Desde marzo, el jugador regresó al banco de suplentes, pero no tuvo acción hasta la última fecha de la Serie A ante Monza, cuando ingresó para disputar los que terminaron siendo los últimos 4 minutos de su carrera.

Los números de Alessandro Florenzi en su carrera

Fueron 280 partidos para Florenzi en Roma, donde se dio el lujo de heredar la cinta de capitán de Daniele De Rossi. Con esa camiseta, aportó 28 goles y 32 asistencias. En segundo lugar, con menor cantidad de presencias, quedó Milan con 77 juegos, 3 anotaciones y 7 pases de gol. También representó a Crotone (11 PJ, 11G y 3A), París Saint-Germain (36 PJ, 2G y 1A) y Valencia (14 PJ, 0G y 0A).

Con la Selección de Italia, el marcador de punta disputó un total de 49 encuentros, con un saldo de 2 goles y 3 asistencias. Con la Azzurri jugó Eliminatorias, Nations League, Eurocopa y otros tantos amistosos. Su única deuda es la Copa del Mundo, ya que no fue convocado en 2014 y no clasificó en 2018 ni 2022.

Joaquín Alis

