Cómo quedó el repechaje europeo rumbo al Mundial 2026: cuándo, dónde y cómo se juega

Las últimas 16 selecciones de UEFA con esperanzas de clasificar al Mundial 2026 ya conocen sus respectivos caminos a recorrer y rivales a vencer si quieren uno de los últimos cuatro cupos de cara a la próxima Copa del Mundo.

Y es que este jueves se realizó el sorteo del Repechaje UEFA rumbo al Mundial 2026, donde se determinaron cruces y localías para las definiciones de cada uno de los cuatro grupos de equipos que buscarán sacar boleto a la Copa del Mundo.

Las selecciones fueron divididas en cuatro bombos; los primeros tres fueron en orden de Ranking FIFA entre los equipos que fueron segundos en sus respectivos grupos de Eliminatorias UEFA, mientras que el último bombo fue para las cuatro selecciones que entraron al repechaje por su actuación en la Nations League.

Italia deberá clasificar al Mundial 2026 vía repechaje y no será local en una eventual final de su Ruta. (Getty)

De esta forma, los seleccionados del Grupo 1 (Italia, Ucrania, Turquía y Dinamarca) quedaron emparejados en semifinales con los seleccionados del Grupo 4 (Suecia, Rumania, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte). Esto dejó en la otra semifinal de cada ruta, a los seleccionados del Grupo 2 (Gales, Polonia, Eslovaquia y República Checa) contra los del Grupo 3 (Bosnia-Herzegovina, Albania, Irlanda y Kosovo).

Así quedó el repechaje UEFA rumbo al Mundial 2026

RUTA A

Italia vs. Irlanda del Norte

Gales vs. Bosnia-Herzegovina*

RUTA B

Ucrania vs. Suecia*

Polonia vs. Albania

RUTA C

Turquía vs. Rumania

Eslovaquia vs. Kosovo*

RUTA D

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

República Checa vs. Irlanda*

*El ganador de esta serie será local en la final de su repechaje.

Cómo y cuándo es el repechaje europeo para el Mundial 2026

Como ya apreciamos, las 16 selecciones europeas están divididas en cuatro rutas de cuatro seleccionados, las cuales tendrán semifinales y final a eliminación directa para decidir los últimos cuatro clasificados de UEFA al Mundial 2026.

Los combinados del Grupo 1 y Grupo 2 serán locales en sus respectivas semifinales, mientras que en las finales, será el ganador de la llave que salió sorteada en cada grupo (marcado con un asterisco arriba).

Los cruces definidos para el Repechaje UEFA rumbo al Mundial 2026.

Las semifinales de estos repechajes se jugarán del 26 de marzo de 2026, y las finales se disputarán el 31 de marzo del mismo año, donde se conocerá a los cuatro clasificados.

