Los rivales de Italia en el repechaje para la clasificación al Mundial 2026

La Selección de Italia es una de las más grandes de la historia del fútbol, con cuatro Copas del Mundo (’34, ’38, ’82, ’06) en su haber, pero para meterse en el Mundial 2026 deberá avanzar desde el repechaje UEFA, tras haber finalizado segunda en el Grupo I de Eliminatorias, por detrás de Noruega.

Italia está ubicada en el duodécimo puesto del Ranking FIFA, lo cual la ubicó en el Bombo 1 de las 16 selecciones europeas que se disputarán los últimos cuatro boletos a la Copa del Mundo, y este jueves conoció a sus rivales en el sorteo que realizó la FIFA.

Allí se descubrió que Italia enfrentará a Irlanda del Norte como local. Y, en caso de ganar, será visitante del vencedor de Gales vs. Bosnia-Herzegovina, equipos que fueron sorteados en la otra semifinal de la misma ruta de repechaje.

Irlanda del Norte, primer rival de Italia en el repechaje mundialista.

Repechaje de Italia para el Mundial 2026

Cómo y cuándo es el repechaje europeo para el Mundial 2026

ver también Sorteo del Repechaje para el Mundial 2026 EN VIVO y ONLINE: bombos, formato y minuto a minuto

Si bien el Mundial 2026 cuenta todavía con selecciones de todas las confederaciones con chances de clasificar a la Copa del Mundo, hay 16 selecciones europeas que se disputarán cuatro cupos entre ellas. Serán cuatro llaves de cuatro equipos a eliminación directa, con semifinales y final.

Publicidad

Publicidad

En marzo se confirmarán los clasificados del repechaje UEFA. (Getty)

Los ganadores de las semifinales avanzarán a la final de cada llave, y los ganadores de cada final nos entregarán a los cuatro últimos clasificados por parte de UEFA para el Mundial 2026. Los anfitriones de las semifinales serán los ocho segundos puestos de la ronda anterior con mejor clasificación en el ránking FIFA, mientras que en las finales, los anfitriones se determinarán por sorteo.

Las semifinales de estos repechajes se jugarán del 26 de marzo de 2026, y las finales se disputarán el 31 de marzo del mismo año, donde se conocerá a los cuatro clasificados.

Publicidad

Publicidad

Datos clave